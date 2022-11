Von September bis Januar herrscht land­auf, landab Haupt­jagd­zeit. Um Weih­nachten herum ist Haupt­saison für frisches Wild­fleisch – zu Hause und im Restaurant. Am meisten wird in Deutsch­land von Jägerinnen und Jägern Wild­schwein auf den Markt gebracht, gefolgt von Reh und Hirsch. Etwa 60 Prozent des Angebots kommen aus Deutsch­land, der Rest wird importiert – etwa aus Neuseeland, Australien, Osteuropa.

Aus Sicht des Umwelt- und Tier­schutzes spricht vieles für Wild­fleisch: Die Tiere leben in freier Natur und ernähren sich von dem, was sie dort finden. Das freie Leben an der frischen Luft gilt als tiergerecht. Wenn Jägerinnen und Jäger ein Tier erlegen, soll es unver­mittelt und mit einem tödlichen Schuss getroffen werden – der Weg zum Schlacht­hof fällt weg.

Deutsche essen 30-mal soviel Schwein wie Wild

Der jähr­liche Pro-Kopf-Verzehr von Wild­fleisch liegt in Deutsch­land allerdings bei unter einem Kilogramm, herkömm­liches Schweine­fleisch essen wir mehr als 30-mal so viel. Wild ist relativ teuer: So kostet ein Kilo Rehrü­cken rund 40 bis 50 Euro, etwa so viel wie hoch­wertige Stücke vom Rind. Wild­schwein ist allerdings oft güns­tiger.

Verbraucher machen sich auch öfter mal Sorgen wegen möglicher Risiken wie Bleimunitions­resten oder radio­aktiver Belastung. Damit nur unbe­denk­liches Wild­fleisch in den Handel kommt, gibt es allerdings eine Menge Vorschriften. Zudem lassen sich die Risiken auch durch Hygiene bei der Zubereitung minimieren.