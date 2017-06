Neugierig, kreativ und experimentierfreudig prüften die Teilnehmer Produkte und Dienst­leistungen: Die Jugend­lichen maßen beispiels­weise das Geräusch beim Zubeißen mit einem Lärmpegel-Mess­gerät, um die Knackig­keit von Paprika-Chips zu testen. Ein anderes Team kaute für seinen Test über 300 Kaugummis und klebte sie auf verschiedene Untergründe, um heraus­zufinden, mit welcher Methode sich Kaugummi am besten entfernen lässt. Ihr Tipp: Kältespray.

Die Jugend­lichen interes­sierten sich für so ziemlich alles: von Kau- und Haar­gummi über Sprühlack, Chips und Mathe-Apps bis hin zu Einkaufs­wagen und nach­haltigen Materialien zum Dach­decken. Selbst Lebens­weisheiten und Multi­funk­tions-Vertikalkocher wurden getestet.

„An den gewählten Themen und Tests sieht man, dass die Teilnehmer sich mit Konsumverhalten kritisch auseinander­setzen“, sagte Ulrich Kelber, Parlamentarischer Staats­sekretär im Verbraucher­schutz­ministerium, auf der Preis­verleihung. „Das ist, was unsere Gesell­schaft braucht.“ Eine neunköpfige Jury aus Experten der Stiftung Warentest, Medien und Verbraucher­schutz wählte am Ende sechs Gewinner­teams, die sich durch hervorragende Test­methoden auszeichneten. „Besonders beein­druckt hat mich die hohe Qualität der Prüfungen“, sagte Hubertus Primus, Vorstand der Stiftung Warentest und Jury-Vorsitzender.

Die Sieger können sich über insgesamt 12 000 Euro Preisgeld freuen. Der nächste Wett­bewerb beginnt im September 2017. Details zum Mitmachen sind unter www.jugend-testet.de zu finden. Hier die Preisträger in der Über­sicht:

„Es geht auch ohne Fleisch“, so das Fazit von Lena Sandkühler aus Reck­ling­hausen, die mit ihrem Team vegetarische Schnitzel testete . Neben Nähr­wert und Geschmack zählte auch die Trans­parenz der Anbieter. „Am meisten Spaß hat uns natürlich das Probieren gemacht“, erzählt sie. Für ihre Kost­probe hat das Team insgesamt 30 Tester in die heimische Küche geholt.

1. Platz: Online-Lernportale

© E. Zippel Lisanna und Benedikt Düker

Der Test von Online-Lernportalen über­zeugte die Jury in der Kategorie Dienst­leistungs­tests am meisten. Lisanna und Benedikt Düker aus dem badischen Weingarten klopften fünf Portale danach ab, wie leicht sie zu bedienen sind und wie anspruchs­voll, effizient und moti­vierend sie Wissen vermitteln. Ihr Fazit: „Auch gute Schüler müssen lernen. Wichtig ist, das Lernen so zu gestalten, dass es Spaß macht.“