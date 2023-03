Für den Job geben Arbeitnehmer schnell mehrere Tausend Euro im Jahr aus. Ausgabenklassiker sind etwa die regel­mäßigen Fahrten ins Büro und Dienst­reisen, eine beruflich veranlasste Zweit­wohnung und Umzugs­kosten, Arbeits­mittel sowie Ausgaben für Arbeits­zimmer und Arbeits­ecke zu Hause. Neben größeren Posten können auch kleinere Ausgaben, etwa für Fach­zeit­schriften, Konto­gebühren oder Gewerk­schafts­beiträge, einen Steuer­vorteil bringen. Entscheidend ist, ob Sie mit Ihren Jobkosten den Pausch­betrag von 1 230 Euro knacken. Den zieht das Finanz­amt auto­matisch ab, selbst wenn Sie gar keine Ausgaben hatten. Jeder Euro, den Sie darüber liegen, drückt weiter Ihre Steuerlast. In den Vorjahren war der Pausch­betrag mit 1 200 Euro in 2022 und davor 1 000 Euro noch etwas nied­riger.

Zahlungs­zeit­punkt wichtig

Ein Arbeitnehmer setzt seine Ausgaben für das Jahr an, in dem diese entstanden sind. Bei Bezahlung mit Girocard oder Kreditkarte zählt der Tag, an dem er Arzt­kittel oder Lehr­buch gekauft hat und nicht der Tag, an dem das Geld dafür vom Konto abge­bucht wurde. Bei einer Last­schrift ist es umge­kehrt: Hier zählt, wann abge­bucht wurde. In der Regel halten sich Finanz­ämter an das Rechnungs­datum, falls sie einen Nach­weis fordern.