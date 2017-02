Nutzen mehrere Steuer­pflichtige ein häusliches Arbeits­zimmer gemein­sam, ist der Höchst­betrag von 1 250 Euro personenbezogen abzieh­bar. Dies hat der Bundes­finanzhof (BFH) mit zwei Urteilen (BFH, Az. VI R 53/12 und BFH, Az. VI 86/13) entschieden und dabei seine bisherige Recht­sprechung zugunsten der Steuerzahler geändert. Bislang gingen die obersten Finanz­richter von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen aus: Ein Arbeits­zimmer gleich einmal Steuer­vorteil, unabhängig davon wie viele Menschen das Zimmer tatsäch­lich als Arbeits­platz nutzen. Jetzt kann der Höchst­betrag von jedem Steuerzahler, der den Arbeits­raum nutzt, in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Der Fall

Die Kläger, ein Lehrer­paar, nutzten ein in ihrem Einfamilien­haus gelegenes häusliches Arbeits­zimmer mit einer Größe von etwa 26 qm gemein­sam. Das Einfamilien­haus gehörte ihnen jeweils zur Hälfte. Die Frau befand sich im Anschluss an die Geburt ihres Sohnes im Mai 2008 in Mutter­schutz beziehungs­weise Eltern­zeit. Die auf das häusliche Arbeits­zimmer entfallenden Kosten betrugen 2 867 Euro im Streit­jahr 2007 und 2 763 Euro im Streit­jahr 2008. Das Finanz­amt berück­sichtigte für beide Streit­jahre die Kosten für das häusliche Arbeits­zimmer in Höhe von 1 250 Euro und ordnete diesen Betrag den Klägern je zur Hälfte zu (objektbezogene Auslegung). Die hier­gegen gerichtete Klage hatte in erster Instanz keinen Erfolg. Erst die obersten Finanz­richter sprachen jetzt das Macht­wort.