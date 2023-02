Unser Rat

Anspruch. Erkennt man Ihren Beruf an seiner Kleidung und ist es so gut wie ausgeschlossen, dass Sie die Berufs­bekleidung auch privat tragen, sind die Anschaffungs- und Reinigungs­kosten als Werbungs­kosten abzugs­fähig. Das lohnt sich aber nur, wenn die Summe aller Werbungs­kosten in diesem Jahr zusammen höher ist als Pauschale von 1 230 Euro, die auto­matisch bei jedem Arbeitnehmer von den Einkünften abge­zogen wird.

Nicht­beanstandungs­grenze. Anstatt die Kosten für Berufs­kleidung in der Steuererklärung mit einzelnen Belegen nach­zuweisen, können Sie auch einfach den Betrag von 110 Euro für „typische Berufs­kleidung“ angeben. So hoch ist die Nicht­beanstandungs­grenze, die die Finanz­ämter in der Regel akzeptieren. Das funk­tioniert aber nur, wenn Sie keine weiteren Arbeits­mittel absetzen und die Summe sämtlicher Werbungs­kosten höher ist als der Pausch­betrag von 1 230 Euro.