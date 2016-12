Greensill Bank seit Jahren in unserem Zins­test

Ein Neuzugang, die Greensill Bank, ist in der deutschen Einlagensicherung und wird schon seit Jahren in unserem Zins­test geführt. Ihre Euro-Fest­geld­angebote, zum Beispiel 0,5 Prozent für ein Jahr, sind zurzeit aber nicht sonderlich attraktiv. Daneben bietet die Greensill Bank auch höher verzinste Fest­gelder an, die in US-Dollar notiert sind. Als sichere Anlage kommen sie wegen des Währungs­risikos nicht in Frage.