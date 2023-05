Welt-Aktienindizes Das sind die Alternativen zum MSCI World

Wer schon länger Finanztest oder test.de liest, weiß: Als Stan­dard­anlage für den Aktien­baustein empfehlen wir einen ETF auf den MSCI World Index. Ein global ausgerichteter Aktien-ETF ist die Patent­lösung für alle, die an den Börsen mitmischen wollen. Aber spätestens ein Blick auf unsere Fond­stabellen in jedem Finanztest-Heft zeigt, dass es auch Aktien-Welt-ETF auf andere Indizes als den MSCI World gibt. Sie sind genauso empfehlens­wert – auch diese ETF zeichnen wir als „1. Wahl“ aus.

Doch welchen ETF soll man aus dem Riesen­angebot auswählen? Das ist für viele Anleger nicht so simpel. Dass die ETF auch noch verschiedene Welt-Indizes nach­bilden, macht die Sache nicht einfacher. Wir zeigen, wie Anle­gerinnen und Anleger den Index und den ETF finden, der zu ihren Ansprüchen passt.

Die Indizes von FTSE umfassen im Vergleich zu den MSCI Stan­dard-Indizes auch immer eine gering­fügig größere Zahl an Small Caps – also „kleinen“ Aktien. Auch wenn die Zahl der zusätzlichen Small Caps sehr hoch erscheint, so ist ihr Gewicht im Index deutlich kleiner. Beim MSCI World Index zum Beispiel machen die kleinsten 10 Prozent der Anzahl der Aktien weniger als 1 Prozent des Indexgewichtes aus.

Schwellenländer: Ja oder Nein?

Das Beimischen von Schwellenländern verbessert die Diver­sifikation im Aktienportfolio. Das ist ein wichtiges Ziel bei der Geld­anlage. Allerdings holen sich Anle­gerinnen und Anleger mit den Schwellenländern auch ein höheres Risiko ins Portfolio.

Vor allem die politischen Risiken sind dabei nicht zu unterschätzen: Zum Beispiel, wenn Russ­land von den interna­tionalen Kapitalmärkten abge­schnitten wird und russische Aktien quasi über Nacht wert­los werden. Oder auch, wenn China zum Beispiel den Aktiengesell­schaften für Online-Bildung plötzlich verbietet, mit Gewinn­erzielungs­absicht zu arbeiten.

Auch ist nicht über­all ein absolut freier Kapital­verkehr möglich. Manchmal gibt es Einschränkungen – so wie aktuell noch in Südkorea und bis vor wenigen Jahren auch in China. Kapital­verkehrs­kontrollen können auch wieder verschärft werden, so dass Anleger (und ihre Fonds) schwerer Kapital abziehen können.

Das müssen Anle­gerinnen und Anleger abwägen. Aber das Risiko der Schwellenländer bleibt bei den vorgestellten Indizes begrenzt, da deren Anteil mit ungefähr 11 Prozent nicht so hoch ist.