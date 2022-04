Welpenfutter im Test Gesund groß werden

An Versicherungen denken

Hunde bringen einiges an Trubel mit. Denken Sie an wichtige Versicherungen, wenn ein Welpe in den Haushalt kommt: Für eventuelle Sach­schäden durch den tierischen Mitbewohner kommt die Hundehaft­pflicht auf. Die besten Policen finden Sie in unserem Vergleich von Hundehaftpflichtversicherungen. Im Test von Hundekrankenversicherungen erfahren Sie, mit welcher Police sich hohe Tier­arzt­kosten am besten abfedern lassen.