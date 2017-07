Nicht zulässig: Zahlung weit im Voraus

Doch was ist erlaubt und was nicht? Ein Beispiel: Viele Anbieter verlangen, dass der Kunde die Weiterbildung weit vor dem Beginn bezahlen soll. Das ist nicht in Ordnung, denn der Kunde trägt damit das Risiko, sein Geld zu verlieren, etwa falls der Anbieter in der Zwischen­zeit insolvent wird. Was zulässig ist: Wenn der Kunde die Rechnung ein bis zwei Wochen vor Kurs­beginn begleichen soll. Noch besser: wenn die Zahlung bis unmittel­bar vor Unterrichts­beginn erfolgen kann.