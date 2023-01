Belichtung, Farb­wieder­gabe, Ton: Die kleinen Webcams müssen Großes leisten, um uns im Home­office gut zu präsentieren. Der Test zeigt, mit welchen Webcams wir uns sogar getrost in ein Bewerbungs­gespräch wagen können. Auch bei Zusatz­funk­tionen wie der Gesichts­erkennung unterscheiden sich die Webcams erheblich: Nicht alle halten eine sich bewegende Person im Fokus. Manche folgen uns mit einem elektronischen Schwenk, eine bewegt sich motor­getrieben mit leisem Surren. Gute Qualität muss nicht teuer sein: Unser Preis-Leistungs-Sieger liefert über­zeugende Leistung zu einem attraktiven Preis.

Wir erläutern, was Sie von Funk­tionen wie Gesichts­erkennung oder Objektiv­abdeckung haben, und was Desktop-Apps zur Kontrolle der Webcam bringen.

Webcam-Anbieter bewerben ihre teureren Modelle gern mit einer besonders hohen Auflösung des Bild­sensors. Kürzel wie UHD (für Ultra High Definition) und 4K (für rund 4 000 Pixel horizontale Auflösung) deuten auf Sensoren mit einer vertikalen Auflösung von 2 160 Bild­zeilen hin – doppelt so viele wie beim Full-HD -Fernsehen. Doch so viele Pixel führen nicht zwingend zu einem besseren Bild. So haben manche UHD-Webcams nur eine befriedigende Bild­qualität, während die beim Bild beste Webcam mit 1 080 Bild­zeilen auskommt. Wichtiger als Pixelzahlen ist nun einmal die Qualität von Objektiv, Sensor und software­seitiger Bild­aufbereitung.

Webcam-Test: So decken wir Makel auf

Die Stiftung Warentest nimmt Webcams gehörig in die Mangel: Über­tragen sie auch bei schlechten Licht­verhält­nissen ein gutes Bild – also detailreich und farb­treu? Fangen ihre Mikrofone Stimmen sauber ein oder fügen sie Stör­geräusche hinzu? Dazu führen wir aufwendige Messungen im Prüf­labor durch und lassen die Geräte auch durch erfahrene Prüf­ingenieure beur­teilen. Die erkennen unter anderem Schwächen beim Auto­fokus und prüfen, ob der so genannte Privacy Shutter nur die Linse abdeckt oder vielleicht auch den Ton abstellt. So ermitteln wir Testsieger und -verlierer. Die genaue Beschreibung der Prüf­methoden finden Sie unter So haben wir getestet.