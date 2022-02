Mal eben die Wasch­maschine anstellen oder ein paar gymnastische Übungen am Bild­schirm machen, um am heimischen Schreibtisch beweglich zu bleiben? Im Home­office ergeben sich neue Möglich­keiten, ein biss­chen Arbeits­zeit zu vertrödeln. Dafür fallen oft die Plauderei mit Kollegen und die gemein­same Ziga­retten­pause weg. Doch was zählt zur Arbeits­zeit und wird vergütet – und was müssen Arbeitnehmer streng genommen nach­arbeiten? Wir erklären, was zu Hause und am Arbeits­platz gilt.