Angebote, die fast zu verlockend klingen, sollten mit äußerster Vorsicht betrachtet werden. Dies verdeutlicht der Fall von „Centerbridge Part­ners“. Zuerst erschien die Seite unter der Domain centerbridge-part­ners.com und verschwand dann plötzlich, um wenige Tage später unter cb-part­ners.net mit identischem Inhalt online zu gehen. Vermeintlich tolle Investments bietet die Platt­form an: in Start-ups, Gold, Nano­technologie und Erneuer­bare Energien. Oder vorbörs­liche Aktien von Sandoz, die nach Börsengang deutlich teuer werden sollen.

Haben Sie auch Erfahrungen mit dubiosen Anbietern gemacht? Dann senden Sie uns bitte Ihre Hinweise an: warn­liste@stiftung-warentest.de.

Professioneller Betrug

Tatsäch­lich existiert eine Centerbridge Part­ners in den USA. Doch die dürfte vermutlich nichts mit dieser betrügerischen Internetseite zu tun zu haben, die erst Anfang März 2023 online ging. Die Anfrage von Finanztest an die real existierende Centerbridge Part­ners blieb allerdings unbe­antwortet. Ebenso die Anfrage an die unbe­kannten Betreiber der Seiten.