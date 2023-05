Tolle Angebote

Es klingt verlockend, was die Webseite Invest­check24.com anzu­bieten hat: „Ob Sie in Finanz­werte wie Anleihen investieren oder in Sach­werte wie Aktien, Immobilien oder Rohstoffe: Bei uns finden Sie die optimalen Lösungen für Ihren Vermögens­aufbau.“ Doch dass die „versierten Vermögens­verwalter“ wirk­lich auch an der optimalen „Aufstellung Ihres Portfolios“ interes­siert sind, darf bezweifelt werden.