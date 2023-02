Die Alpha Assay GmbH & Co. KG vermittelte Kunden an die Promouve AG – ein Abzo­cker, der falsche Fest­gelder bei Schweizer Banken unterbreitet.

Da ist was faul. Die Promouve AG vermittelt angebliche Fest­geld­anlagen an Kundinnen und Kunden, die ihr von Alpha Assay GmbH & Co. KG zugeführt werden. © Getty Images / bigtunaonline

Vermeintlich lukratives Angebot Nachdem sich ein Anleger mit seinen Daten registriert hatte, um mehr über ein Fest­zins­produkt zu erfahren, kam prompt die Antwort der Alpha Assay GmbH & Co. KG: „Ihre Anfrage wird an einen Ansprech­partner weitergeleitet. Dieser wird sich umge­hend mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.“ Darauf­hin meldet sich ein Mitarbeiter der Promouve AG aus Bern mit einem Angebot für ein Fest­geld bei der Raiff­eisen­bank Schweiz zu 3,5 Prozent bei sechs Monaten Anlagedauer. „Kredit­institut: Raiff­eisen Schweiz“ steht da. Das Formular wie auch die Website promouveag.com erscheinen dem Anleger nicht auffällig. Nur das läppische Verfahren zur Identifizierung macht ihn stutzig; ebenso der Druck, mit dem vermarktet wird. Schon in der Mail heißt es: „Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein begrenztes Angebot handelt.“ Der Anleger wendet sich an Finanztest.

Viele Fragwürdig­keiten Die im Impressum genannte Promouve AG in Bern ist im Schweizer Handels­register zwar einge­tragen. Doch wer dahinter steckt, bleibt intrans­parent. Bei der deutschen Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin) ist die Firma nicht registriert. Auf Anfrage bei der Bank heißt es: „Raiff­eisen Schweiz hat keine Kennt­nis einer Zusammen­arbeit mit der Promouve AG mit Sitz in Bern“. Offen­bar ist es ein Betrugs­fall. Die Promouve AG lässt alle Anfragen von Finanztest unbe­antwortet. Auffällig ist auch, dass die Seite behauptet, die Gesell­schaft sei seit „mehr als 30 Jahren erfolg­reich im Finanzmarkt etabliert“. Doch die Website existiert erst seit September 2022.

Hinweise Haben Sie Erfahrungen mit dubiosen Anbietern gemacht? Bitte senden Sie uns Ihre Hinweise an: ugc-grauer­kapitalmarkt@stiftung-warentest.de.

Vermittler beschwichtigt Vermittelt an den Anleger wurde die dubiose Schweizer AG über die Website geld­anlagen-kapital­anlagen.de, hinter der die Alpha Assay GmbH & Co. KG aus Bochum steht. Die Firma ist auf den Handel mit Nutzer­daten spezialisiert und geld­anlagen-kapital­anlagen.de steht bereits auf unserer Warnliste Geldanlage. Finanztest fragte Anfang Januar 2023 zu deren Vermittlungspraxis beim Handel mit Nutzer­daten nach. Wir wollten wissen, wie man ausschließe, dass Alpha Assay GmbH & Co. KG Daten an dubiose Anbieter verkaufe. Geschäfts­führer Bernd Zablocki antwortete, man prüfe nach Möglich­keit „vorab die Identität unserer Leistungs­partner“ und recherchiere „so gründlich wie möglich“; etwa die „Einträge im Handels- und Trans­parenz­register, Steuer­nummern, Vorlage von Ausweiskopien.“ So könne eine Weitergabe von Daten an dubiose Anbieter „grund­sätzlich“ ausgeschlossen werden.