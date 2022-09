Wanderstiefel sollen leicht sein und bequem – aber auch zuver­lässig am Berg und in schwierigem Gelände, außerdem dicht bei Regen und atmungs­aktiv bei Sonne. Nur wenige Modelle sind in allen Kategorien gleich gut. Mit unseren Test­ergeb­nissen finden Sie den passenden Trekking­schuh. Alle Wanderschuhe im Test haben wir sowohl in der Damen-Ausführung als auch in der Herren-Variante geprüft. Erfreulich: Gute Wanderschuhe gibt es schon für vergleichs­weise wenig Geld.

Warum sich der Wanderschuh-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse. Die Tabelle der Stiftung Warentest zeigt Bewertungen für zehn Wanderschuhe von rund 130 bis 270 Euro, unter anderem Damen- und Herrenmodelle von Lowa, Meindl, Salewa und Jack Wolfs­kin. Die Test­ergeb­nisse reichen von Sehr gut bis Ausreichend.

Unser Test verrät, welcher Schuh eher bequem und leicht und welcher eher für das Hoch­gebirge geeignet ist. Tipps und Hintergrund. Wir sagen, wie Sie Ihre Wanderstiefel pflegen und welche Anbieter Ersatz­sohlen anbieten. Und Sie erfahren, warum Fluor­verbindungen in Imprägnier­sprays und atmungs­aktiven Wanderschuh-Membranen problematisch sind.

Wir sagen, wie Sie Ihre Wanderstiefel pflegen und welche Anbieter Ersatz­sohlen anbieten. Und Sie erfahren, warum Fluor­verbindungen in Imprägnier­sprays und atmungs­aktiven Wanderschuh-Membranen problematisch sind. Heft­artikel. Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie Zugriff auf das PDF zum Testbe­richt aus 10/2022.

Wanderschuhe für Damen und Herren im Stress­test Wie immer hat die Stiftung Warentest die zehn Wanderstiefel – je drei Paar Damen- und Herren-Modelle – im Labor auch einem echten Stress­test unterzogen: Sie mussten im Wasser­bad ihre Dichtig­keit beweisen. Und wir zogen so lange an den Schnür-Haken, bis sie rissen. Außerdem testeten wir die Abrieb­festig­keit des Futters. Zudem prüften wir per Alterungs­test, wie gut sich die Sohle hält.

Wasser­dicht oder nicht? Check beim Wandern und im Labor Zusätzlich unterzogen wir die Trekking­schuhe einem Praxis­test. Unsere Teste­rinnen und Tester wanderten damit durch ein deutsches Gebirge. Dabei zeigten sich keine relevanten Qualitäts­unterschiede zwischen Damen- und Herren-Modellen. Bei einer mehr­stündigen Wanderung samt Bach­durch­querung blieben alle Schuhe wasser­dicht. Im Labor allerdings, wo wir eine lange Wanderung simulierten, ergab sich ein anderes Bild. Einige als wasser­dicht bezeichnete Trekking­schuhe im Test blieben auch nach sechs Stunden im Wasser­bad innen trocken, andere waren weit früher durch­feuchtet. Das deutet auf Qualitäts­schwankungen in der Produktion hin.

Im Video: 8 Test­personen – 10 Paar Schuhe – 3 Stunden Das Video zum Wanderschuh-Test. Es zeigt, auf welche Probleme die Wanderer gestoßen sind – und welche Laborprüfungen die Trekking­stiefel über­stehen mussten.