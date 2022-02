Zwölf Wall­boxen im Test

Mit einer Wall­box in der eigenen Garage oder am Auto-Stell­platz müssen Fahrer von E-Autos keine Angst mehr vor dem Liegenbleiben haben. In unserem Test haben wir fünf Elektro­autos, unter anderem von Tesla, Volks­wagen und Renault, an zwölf Wall­boxen gehängt. Die Stiftung Warentest wollte wissen, was eine gute Wall­box ausmacht, wie zuver­lässig die Wall­boxen E-Autos laden und wie leicht sie sich bedienen lassen. Fazit: Zehn Wall­boxen machen ihre Sache gut, zwei Geräte haben Sicher­heits­mängel.