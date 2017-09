Die Kassenzahn­ärzt­liche Vereinigung Baden-Württem­berg (KZV BW) lässt im Bundes­tags­wahl­kampf in Zahn­arzt­praxen eine Broschüre mit erstaunlichen Behauptungen zur Bürger­versicherung verteilen und verunsichert so die Patienten. Die Idee einer Bürgerver­sicherung wird vor allem von SPD, Grünen und Linken unterstützt. Ziel ist, vereinfacht gesagt, das Ende des zweigleisigen Systems aus gesetzlicher und privater Kranken­versicherung, also eine gemein­same Versicherung für alle.

Angeblich fallen mehr als 500 Zahn­arzt-Praxen weg

Die Einführung einer Bürger­versicherung würde dazu führen, dass der ländliche Raum in Baden-Württem­berg binnen zehn Jahren 534 Zahn­ärzte verlöre, behauptet die KZV BW in der Broschüre – unter Berufung auf ein von ihr selbst in Auftrag gegebenes Gutachten. Von 649 Zahn­ärzten, die in dieser Zeit aus Alters­gründen ihre Praxis aufgäben, könnten rund 80 Prozent nicht ersetzt werden, weil sie dann nicht mehr wirt­schaftlich arbeiten könnten, heißt es in der Broschüre. Außerdem fielen 2 350 weitere Arbeits­plätze in den Praxen weg.