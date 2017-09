Die Qual der Wahl

Mehr als 30 Parteien treten bei der Bundes­tags­wahl an – von den etablierten Parteien über obskure Vereinigungen wie „Die Urbane. Eine HipHop-Partei“ oder die „Magdeburger Garten­partei“ bis hin zu den Satirikern von „Die Partei“, die eine Bier­preisbremse und „doppelt so viel Gerechtig­keit wie die SPD“ fordern. Seit 2002 führt der Wahl-O-Mat – ein Angebot der Bundes­zentrale für politische Bildung – durch den Parteien­dschungel. Anders als Verwandte, Freunde und Kollegen hat er keine politischen Präferenzen. Das Programm stellt Nutzern 38 Fragen und analysiert, wie stark sich die Antworten mit den Positionen der zur Wahl stehenden Parteien über­schneiden. Da es sich bei politischen Einstel­lungen um sensible Daten handelt, wollten wir wissen, wie die Android- und iOS-App des Wahl-O-Mat mit Nutzer­daten umgehen.