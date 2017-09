Wäschetrockner: 90 Trockner im Test

Wer jetzt einen Wäschetrockner kauft, kommt um den Begriff „Wärmepumpe“ nicht herum. Mitt­lerweile werden kaum noch Trockner ohne diese Energies­part­echnik gekauft. Erkenn­bar sind diese Wäschetrockner am Energiesparlabel: Sie sind in der Energie-Effizienz­klasse A++ und A+++ einge­ordnet. Schön: Die Preise für solche Maschinen sind inzwischen deutlich gefallen. Gute Geräte gibt es für rund 400 Euro. In unserer Daten­bank finden Sie jetzt für 17 frisch getestete Trockner auch die Angaben zur Energieeffizienz­klasse.

Neue Technik – nur 25 Euro im Jahr für Strom

Mit Blick auf die Familien­finanzen sind güns­tigere A++ Geräte meist die bessere Wahl. Doch ökologisch sieht die Sache anders aus: Würden ab jetzt nur noch Trockner mit A+++-Label gekauft, könnte mit dem gesparten Strom in Deutsch­land eine Stadt mit etwa 10 000 Einwohnern versorgt werden. Fürs Klima rentieren sich die Mehr­ausgaben für spar­same Trockner also durch­aus. Und: Die spar­samsten unter den modernen Wäschetrock­nern verbrauchen für eine kleine Familie Strom im Wert von etwa 25 Euro pro Jahr. Wer so einen A+++-Trockner sucht: Derzeit finden Sie zu neun solcher Trockner Test­ergeb­nisse in der Test­daten­bank.