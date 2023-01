1. Lan-Kabel nutzen

Auch wenn es hier ums WLan geht, eins vorab: Verbinden Sie Computer, Drucker oder Fernseher, die einen festen Platz in der Wohnung haben, nach Möglich­keit per Lan-Kabel statt per WLan-Funk. Kabel­verbindungen sind schneller, stabiler, sicherer und verbrauchen weniger Strom als Funk­verbindungen. Und jede Netz­werk­verbindung per Kabel entlastet das Funk­netz und macht damit WLan-Band­breite für andere Endgeräte frei.