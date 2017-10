Mit einer Vorsorgevoll­macht kann jeder Mensch ab 18 einen anderen Menschen beauftragen, als Vertreter in seinem Interesse zu handeln und Entscheidungen zu treffen, falls er selbst nicht mehr für sich entscheiden kann. Nicht nur alte Menschen können in einer solche Situation geraten. Ein medizi­nischer Notfall kann auch jüngere Menschen betreffen. Dann ist es gut, wenn klar ist, wer für sie entscheiden kann. Unser Special erklärt, was bei der recht­lichen Vorsorge alles zu beachten ist.

Ein weit verbreitetes Miss­verständnis Viele Ehepaare denken, sie seien auto­matisch bevoll­mächtigt und dürften für den anderen entscheiden, falls der Partner nicht mehr entscheiden kann. Das trifft aber nicht zu. Auch nicht in einem medizi­nischen Notfall. Erst vor kurzem hat der Bundes­rat eine entsprechende Gesetzes­vorlage wieder von der Tages­ordnung genommen. Es gilt also, für den Falle eines Falles selber recht­lich vorzusorgen. Vorsorgevoll­macht, Patienten­verfügung, Betreuungs­verfügung und Konto­voll­macht heißen die entscheidenden Stich­worte. Was Sie dazu wissen müssen, steht in diesem Special.

Über­fordert mit wichtigen Entscheidungen Oft sind Menschen auch noch lange nach einer gesundheitlichen Krise mit medizi­nischen und behördlichen Entscheidungen über­fordert. Dann kann die von ihnen bevoll­mächtigte Person für sie entscheiden – zum Beispiel zustimmen, wenn es um einen Reha-Aufenthalt geht, oder bei der Krankenkasse eine Haus­halts­hilfe und ambulante Rehamaß­nahmen beantragen. Krankenkassen verlangen in der Regel die Vorlage einer Vorsorgevoll­macht. Auch private Versicherer bearbeiten Leistungs­anträge im Namen eines Kunden normaler­weise erst nach Vorlage einer Vorsorgevoll­macht.

Bevoll­mächtigung sinn­voll regeln In der Vorsorgevoll­macht legen Voll­macht­geber fest, was ein Bevoll­mächtigter darf – und was nicht. Die Voll­macht kann auch nur vorüber­gehend zum Einsatz kommen. Sinn­voll ist es, dass Ärzte, Krankenhäuser und Pfle­geeinrichtungen von der Schweige­pflicht gegen­über dem Bevoll­mächtigten ­entbunden werden. Ein Bevoll­mächtigter sollte über Behand­lungen, Operationen und andere medizi­nische Fragen entscheiden dürfen. Doch auch darüber hinaus gibt es einiges, das Sie sinn­voller­weise im Rahmen einer Vorsorgevoll­macht regeln sollten. Wie Sie das am besten tun, erfahren Sie, wenn Sie unser Special frei­schalten.

Leser­aufruf Banken sind seit einem Gerichts­urteil von 2015 verpflichtet, eine „einfache“ Vorsorgevoll­macht zu akzeptieren, wenn der Voll­macht­geber seinen Bevoll­mächtigten dazu ermächtigt hat, Bank­geschäfte für ihn zu erledigen. Finanztest möchte wissen, ob das in der Praxis so gehand­habt wird. Was sagt Ihre Bank oder Sparkasse? Akzeptiert sie die unter­schriebene Vorsorgevoll­macht? Erkennt Ihr Institut Ihre Voll­macht an? Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, die wir selbst­verständlich vertraulich behandeln, und schreiben Sie an: Stiftung Warentest

Post­fach 30 41 41

10724 Berlin oder schi­cken Sie uns eine E-Mail an die Adresse vorsorgevollmacht@stiftung-warentest.de.