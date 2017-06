Der Bank­vorstand lenkt ein

Wer sein Spargeld zur Volks­bank Reutlingen bringt, bekommt keinen Zins mehr, sondern muss noch drauf zahlen. So etwas sollte nach den veränderten Geschäfts­bedingungen der Volks­bank zukünftig möglich sein. Dann schritt die Verbraucherzentrale ein und mahnte die Bank ab. Noch vor Ablauf der auf Ende Juni gesetzten Frist hat nun der Vorstand der Bank einge­lenkt und die im Preis­aushang genannten Negativzinsen gestrichen. In einem offenen Brief an Kunden verteidigt der Bank­vorstand sein Vorgehen. Dort heißt es, die Aufnahme von Negativzinsen in den Preis­aushang sei nur vorsorglich für den Fall erfolgt, dass es wirt­schaftlich geboten sei, auch kleinere Guthaben mit Negativzinsen zu belasten. Daher habe man entsprechende Klauseln in den Preis­aushang einge­führt, ohne davon Gebrauch zu machen.