Vertrag ist Vertrag Allgemein gilt: Wer einen auf Dauer angelegten Vertrag abschließt, ist selbst dafür verantwort­lich, dass er mit der Leistung etwas anfangen kann. Darum berechtigen Umstände, auf die der Anbieter keinen Einfluss hat, in der Regel nicht zur Kündigung. Fitness­studio-Verträge zum Beispiel bleiben selbst bei Umzug wirk­sam. Das gilt sogar dann, wenn der Umzug beruflich bedingt ist. Ausnahmen gelten bei Erkrankungen oder Schwangerschaften: Sie berechtigen zur Kündigung solcher Verträge.

DSL-Sonderkündigungs­recht bei Umzug Für DSL-Verträge gibt es ebenfalls eine besondere gesetzliche Regelung: Danach haben Verbraucher ein Sonderkündigungs­recht, wenn sie an einen Ort ziehen, an dem ihr Telefon- und Internet-Anbieter ihnen keinen Anschluss bieten kann: „Wird die Leistung am neuen Wohn­sitz nicht angeboten, ist der Verbraucher zur Kündigung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungs­frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender­monats berechtigt.“ So steht es im Tele­kommunikations­gesetz.

Streit um Kündigungs­frist Vodafone Kabel Deutsch­land interpretierte das Gesetz aber anders: Komme die Kündigung wegen Umzugs, laufe der Vertrag ab Umzug noch drei Monate. Das ist trick­reich – aber nicht korrekt. Richtig ist: Die Frist läuft ab Zugang der Kündigung beim Unternehmen. Kündigungs­fristen sind dazu da, dass sich der Vertrags­partner auf das Ende des Vertrags einstellen kann. Dafür kommt es auf die Kündigung und nicht den Umzug an. So hat es das Land­gericht München I entschieden. Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundes­verband (vzbv). Vodafone Kabel Deutsch­land drohen jetzt bis 250 000 Euro Ordnungs­geld oder sogar bis zu sechs Monate Haft für die Geschäfts­führer, wenn das Unternehmen erneut behaupten sollte, dass Kündigungen wegen Umzugs an einen Ort, wo das Unternehmen keinen Anschluss bieten kann, erst drei Monate nach dem Umzug wirk­sam werden.