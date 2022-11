Warum sich der Test der vier iPhone 14 für Sie lohnt

Testsieger. Apple bietet je zwei Stan­dard- und zwei Pro-Modelle. Zwei Produkt­familien also, die sich weniger in den Noten, sondern in der Ausstattung unterscheiden. Wir nennen die Unterschiede und zeigen wer Testsieger in der 14er-Reihe ist.

Wo Größe zählt. In jeder Produktfamilie hält Apple ein besonders großes sowie ein normales iPhone bereit. Im Test zeigten sich die jeweils großen Modelle den Kleinen in einem Punkt über­legen. Wir sagen, in welchem und warum.

Kaufen in den USA. Nicht nur Vielreisende in die Vereinigten Staaten könnten versucht sein, ein iPhone direkt vor Ort zu kaufen. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Wir zeigen, worauf es im Einzel­fall ankommt.

Test­ergeb­nisse komplett. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den voll­ständigen Testbe­richt und die Prüf­ergeb­nisse aller vier neuen Apple iPhone 14.