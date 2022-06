Zu den bekannten und größeren Anbietern, die einen virtuellen Arzt­besuch auf einer eigenen Platt­form anbieten, gehören in Deutsch­land Teleclinic, Kry und Zava. Um die Video­sprech­stunde bei den Anbietern zu nutzen, müssen Patienten zunächst eine App installieren. Auch Fernarzt bietet eine Video­sprech­stunde. Für die Termin­buchung ist bei allen das Einrichten eines Nutzer­kontos erforderlich. Zum Termin selbst melden sich Arzt oder Ärztin per Video­call.

Bei Zava und Fern­arzt gibt es zudem auf der Website die Möglich­keit für Patienten, eine Rezept­anfrage zu stellen und dafür einige relevante Gesund­heits­fragen zu beant­worten. Eine Ärztin sieht sich die Anfragen an, kontaktiert den Patienten gegebenenfalls über dessen Account und stellt ein Rezept aus, wenn aus medizi­nischer Sicht nichts dagegen spricht. Oft wird das Rezept gleich auf elektronischem Weg an eine Apotheke vers­endet, die dann die Medikamente an die Patienten verschickt.

Was kostet das? Für die Fernbe­hand­lung fallen unterschiedlich hohe Kosten an – je nach Umfang und Sprech­zeit und nach Art der Kranken­versicherung. Gesetzlich Kranken­versicherte können in der Regel ihre Versichertenkarte vorzeigen und die Kasse über­nimmt die medizi­nische Behand­lung per Video. Ist kein Termin für Kassenpatienten verfügbar, müssen sie den Online-Arzt­besuch selbst bezahlen – wie ein Privatpatient. Bei den digital erstellten Rezepten müssen gesetzlich Versicherte die Medikamente derzeit selbst zahlen (mehr siehe Test Videosprechstunden). Privatversicherte können sich oft einen Teil oder sogar die kompletten Kosten erstatten lassen. Wichtig: Die privaten Arbeits­unfähigkeits­bescheinigungen der Anbieter sind für den Arbeit­geber recht­lich gültig. Sie werden in der Regel für drei bis sieben Tage ausgestellt. Wer schon länger krank ist und Krankengeld bei seiner Kasse oder Kranken­tagegeld beantragen will, sollte gleich zu einem nieder­gelassenen Arzt gehen.