Von wegen Süßig­keiten: Badekugeln in Form von Tört­chen und Pralinen können mit Lebens­mitteln verwechselt werden. Vor allem Kinder sind gefährdet. Was Eltern tun können.

Verwechs­lungs­gefahr kann zu Vergiftung führen Sie sehen zum Anbeißen aus, doch essen sollte man sie nicht: Bade­zusätze wie Badepralinen oder Badeöle lassen sich manchmal nicht von Lebens­mitteln unterscheiden. Vor allem Kinder stecken sich womöglich Badekugeln in Form von Tört­chen oder Cupcakes nichts ahnend in den Mund. Oder sie nippen an Shampoos, Duschgels und Bade­ölen, die mit Früchten auf der Verpackung wie Säfte aussehen. Das kann im schlimmsten Fall zu einer Vergiftung führen.

EU-Länder dürfen bedenk­liche Kosmetik vom Markt nehmen Die Mitglied­staaten der Europäischen Gemeinschaft können den Vertrieb solcher Produkte verbieten – unter bestimmten Voraus­setzungen, die eine EU-Richtlinie vorgibt. Dazu gehört unter anderem, dass ein Produkt etwa die Form, den Geruch, das Aussehen und die Aufmachung eines Lebens­mittels hat. Ebenso, dass insbesondere Kinder das Erzeugnis mit Lebens­mitteln verwechseln, es deshalb in den Mund stecken und so ihre Gesundheit gefährden können. Die Länder müssen jedoch in jedem einzelnen Fall beur­teilen, ob diese Risiken bestehen, hat der Europäische Gerichts­hof (EuGH) jüngst ausgeführt.

Litauische Behörden bitten EU-Gerichts­hof um Einschät­zung Hintergrund der Ausführungen des EuGH ist ein Rechts­streit zwischen litauischen Behörden und einer Kosmetikfirma, die lebens­mittel­ähnliche Bade­zusätze herstellt. Die Behörden wollten tört­chen­ähnliche Badekugeln der Firma verbieten. Doch das Unternehmen wehrte sich. Das Oberste Verwaltungs­gericht von Litauen bat darauf­hin den EuGH um eine Erläuterung der EU-Richt­linie. Der EU-Gerichts­hof weist in seiner Einschät­zung darauf hin, dass die nationalen Behörden bei der Beur­teilung der gesundheitlichen Risiken „die Verletzlich­keit der spezi­fischen Personen- und Verbraucher­gruppen zu berück­sichtigen haben, darunter insbesondere von Kindern“. Fazit des EuGH: Die Behörden müssen für ein Verbot ein Risiko sehen. Durch objektive und belegte Daten nach­weisen müssen sie das nicht.