Betriebs­rente vs. private Rente Das Versorgungswerk der Presse hat zwei Pfeiler: Bei der betrieblichen Vorsorge (aktuell rund 30 000 Renten) zahlen Zeitungs- und Zeit­schriften­verleger die Beiträge für ihre Redak­teure oder wandeln Arbeitnehmer einen Teil ihres Gehalts in Vorsorge um. Für Renten aus solchen Verträgen sind stets Krankenkassenbeiträge zu zahlen. Bei der privaten Vorsorge (rund 130 000 Renten) vermittelt das Unternehmen güns­tige Renten- und Berufs­unfähigkeits­verträge. Auch für Renten aus diesen Verträgen forderten verschiedene Krankenkassen oft Beiträge und bekamen von verschiedenen Sozialge­richten Recht.

Privatrenten nicht beitrags­pflichtig Doch jetzt hat das Bundes­sozialge­richt entschieden: Bei den Presse­versorgungs­verträgen handelt es sich um ganz normale private Renten- und Beruf­unfähigkeits­versicherungs­verträge. Das Versorgungs­werk der Presse organisiert nur güns­tige Gruppen­tarife. Die Beiträge dafür haben die Rentner aus voll versteuertem und sozial­versicherungs­pflichtigem Einkommen gezahlt. Es gibt daher keinen Grund, jetzt Kranken­versicherungs­beiträge auf solche Renten zu kassieren. „Das Urteil ist gut und richtig so“, kommentiert Rechts­anwalt Martin Schaf­hausen, ein erfahrener Spezialist im Sozialrecht, das Urteil. Tipp: Die Stiftung Warentest untersucht regel­mäßig Berufs­unfähigkeits- und private Renten­versicherungen.

Zum aktuellen Test Berufsunfähigkeitsversicherung

Zum aktuellen Test private Rentenversicherung

Auf Antrag Erstattung ab 2013 Gut für Betroffene: Auf Antrag müssen ihnen zumindest alle ab Anfang 2013 zu Unrecht gezahlten Krankenkassenbeiträge erstattet werden. Haben sie sich gegen die Beitrags­bescheide von Anfang an gewehrt, sind sogar auch davor gezahlte Beiträge noch zu erstatten. Es reicht ein formloses Schreiben an die Krankenkasse: „Bitte erstatten Sie mir die von 1.1.2013 an gezahlten Krankenkassenbeiträge, soweit sie auf die Rente aus dem Presse­versorgungs­vertrag Nr. XY entfallen“.

Vierstel­lige Beträge sind drin Der Aufwand lohnt. Es geht um viel Geld. Aktuell sind für Betriebs­renten Krankenkassenbeiträge in Höhe von mindestens 14,6 Prozent zu zahlen, oft kommen je nach Kasse noch Zusatz­beiträge hinzu. Erhalten Rentner also seit mindestens 2013 über das Presse­versorgungs­werk eine Privat- oder Berufs­unfähigkeits­rente in Höhe von 2 000 Euro und hat ihre Krankenkasse sie zu Beiträgen heran­gezogen, bekommen sie jetzt deutlich über 1 500 Euro zurück.