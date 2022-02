Der Preis für die Kasko­versicherung richtet sich in erster Linie nach dem Wert des Wohn­mobils. Entscheidend ist aber auch die Wahl des richtigen Tarifs: Im Spar-Beispiel (siehe unten) kostet die teuerste Versicherungs­police für dasselbe Wohn­mobil zum Beispiel dreimal so viel wie die güns­tigste – ohne Neuwert­erstattung. Die Art des Aufbaus – Kastenwagen, Alkoven, Teil- oder Voll­integrierter – ist dagegen weniger entscheidend für die Höhe der Versicherungs­prämie.

Spar-Beispiel: Knaus Live Traveller 550 – Ersparnis 2 115 Euro

Modell: Alkoven, 88 kW, Kauf­preis 51 990 Euro, 3 500 kg zulässiges Gesamt­gewicht, Besitzer ist 40 Jahre alt, Führer­schein seit 1999, Allein­fahrer (12 000 km/Jahr), verheiratet, Angestellter, Privatnut­zung, keine Garage, zusätzlicher Pkw. In Voll­kasko gilt ein Selbst­behalt von 500 Euro, in Teilkasko 150 Euro, ansonsten gibt es in diesem Beispiel keine Leistungs­vorgaben.