Auch Vorsorgebeiträge, die an die gesetzliche Rentenversicherung, an ein berufs­ständisches Versorgungs­werk oder in einen Rürup-Vertrag fließen, lassen sich beim Finanz­amt als Sonder­ausgaben geltend machen. Im Steuer­jahr 2022 liegt die Förderhöchst­grenze bei 25 639 Euro, für Ehepaare und einge­tragene Lebens­partner sind es bis zu 51 278 Euro. Allerdings wirken sich von den Vorsorgebeiträgen maximal 94 Prozent steuer­mindernd aus. Der absetz­bare Anteil hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht.

Seit 2023 zählen Vorsorgebeiträge bis zur neuen Förderhöchst­grenze von 26 528 Euro nicht nur zum Groß­teil, sondern sogar zu 100 Prozent als Sonder­ausgaben.