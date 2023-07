Versicherer dürfen fast alles fragen – und der Kunde muss alles wahr­heits­gemäß und voll­ständig beant­worten. Von seinen Antworten hängt ab, ob ein Versicherer ihn einfach akzeptiert, ihm Risiko­zuschläge auferlegt, bestimmte Erkrankungen vom Schutz ausschließt oder ihn ablehnt. Regel­mäßig abge­lehnt werden zum Beispiel Menschen, die Behand­lungen wegen Depressionen in den vergangenen Jahren angeben.

Antrag­steller sollten Fragen weder ausweichend noch lückenhaft beant­worten – selbst wenn sie dann den Vertrag gar nicht bekommen oder mehr zahlen müssen. Anderenfalls könnte ihr Versicherer ihnen später, wenn sie die Rente benötigen, den Vorwurf machen, im Antrag zu oberflächliche Angaben gemacht oder sogar gelogen zu haben. Im schlimmsten Fall zahlt das Unternehmen gar nicht. Dann gerät der Versicherte, durch seine Erkrankung ohnehin in schwieriger Lage, auch noch finanziell in Not.

Problem: Unkonkrete Fragen Ein Problem: Wer eine Frage falsch versteht, antwortet auch falsch – selbst wenn er ehrliche Angaben macht. Eine falsche Antwort muss also nicht einmal Absicht sein. Die 42-jährige Julia M. (Name der Redak­tion bekannt) aus Hamburg hat vor vier Jahren eine Berufs­unfähigkeits­versicherung abge­schlossen und erinnert sich: „Viele Fragen sind schwierig formuliert. Man weiß nicht genau, was man angeben soll und was nicht.“ Auch den Weg zum Vertrag fand sie sehr aufwendig. „Insgesamt hat es ein halbes Jahr bis zum Abschluss gedauert.“

Gute und schlechte Anträge Unklare Antrags­fragen sind auch in unseren Tests von Berufsunfähigkeitsversicherungen Thema. Wir bewerten dabei auch die Formulare der Anbieter und prüfen, wie kundenfreundlich und verständlich sie sind. Positiv ist, wenn es nur Fragen nach objektiven Krankheiten, Unfällen oder Behin­derungen gibt, nicht allgemeine nach „Beschwerden“. Das liest sich bei einem Versicherer mit „sehr gutem“ Antrag zum Beispiel so: „ Sind Sie in den letzten fünf Jahren untersucht, beraten oder behandelt worden hinsicht­lich der Atmungs­organe (z. B. Asthma, chro­nische Bronchitis, Emphysem, Schlaf­apnoe)? Ein nur „ausreichender“ Antrag fragt dagegen neben Krankheiten wachs­weich nach „Störungen und Beschwerden der Atmungs­organe“. Der Antrag­steller weiß wohl kaum, was er angeben soll. Auch den Husten? Nur das, was er beim Arzt gesagt hat oder jedes Zipperlein?

Klinken putzen bei den Ärzten Oft lassen sich Interes­sierte beim Antrag helfen. Ohne vertragliche Bindung an einen Versicherer tun das Versicherungsmakler, die zwischen verschiedenen Produkten vieler Anbieter auswählen. Gegen Honorar helfen unabhängige Versicherungs­berater. Sie verkaufen keine Policen, sondern beraten neutral (Adressen unter bvvb.de). Julia M. hat sich vom unabhängigen Berater Rüdiger Falken helfen lassen. Er schickt seine Mandanten immer zu ihren Ärzten, um die eigene Erinnerung mit den Notizen in den Patientenakten abzugleichen. Denn selbst wenn man sich an die Ärzte der vergangenen Jahre erinnert, ist nicht sicher, ob man alle in der Akte dokumentierten Beschwerden kennt. Manche Beschwerden schrieb ein Arzt vielleicht auf, weil ein Patient nebenbei von einem kleinen Leiden berichtete, etwa von „Rücken­schmerzen nach einer langen Wanderung in Südtirol“. Anderes hat der Mediziner vielleicht ein wenig über­trieben, um so bestimmte oder bessere Medikamente verschreiben oder eine außer­ordentliche Vorsorgeunter­suchung begründen zu können.

Patientenquittungen angefragt Wir haben eine kleine Probe aufs Exempel gemacht: Eine unserer Mitarbeite­rinnen hat recherchiert, was ihr Arzt abge­rechnet hat. Bei der Krankenkasse können gesetzlich Kranken­versicherte eine Patientenquittung anfordern. Sie enthält alle Leistungen, die Ärzte in den vergangenen 18 Monaten mit der Kasse abge­rechnet haben. Und siehe da, die Über­sicht mit Angaben zu Behand­lungen, Diagnosen und Kosten enthielt auch Unerwartetes: Schmerzen im Mittel­fuß und eine Behand­lung zur Einrenkung von Fehl­stel­lungen der Wirbelsäule. Davon war unserer Mitarbeiterin nichts bekannt. Dass solche „unbe­kannten“ Diagnosen oder Behand­lungen im Ernst­fall ausschlag­gebend sein können, zeigte der Fall eines Zimmerermeisters und Restaurators, über den wir bereits berichteten. Als er wegen einer chro­nischen Atemwegs­erkrankung seine Berufs­unfähigkeits­rente beantragte, wollte sein Versicherer nicht zahlen. Begründung: Der Mann habe erhöhte Leber­werte und den Verdacht auf eine Leberschädigung damals im Antrag nicht angegeben. Glück für den Restaurator: Sein Arzt konnte vor Gericht darlegen, dass sich der Verdacht nicht bestätigt und er deshalb auch nicht mit seinem Patienten darüber gesprochen hatte.

Ärzte haben die Daten Ein Blick in die Patienten­akten ist also Pflicht, bevor man den Antrag auf eine Berufs­unfähigkeits­versicherung ausfüllt. Ärzte und Kliniken müssen Patienten­daten bis zehn Jahre nach Abschluss einer Behand­lung aufbewahren, Patienten jeder­zeit Akten­einsicht gestatten und eine Kopie der Akte anbieten. Für Kopien dürfen sie bis zu 50 Cent pro Seite verlangen. Bei einer dicken Kranken­akte kann einiges zusammen­kommen. Patienten sollten die Kosten vorher erfragen. Ärzte können auch helfen, wenn Interes­sierte Fragen im Antrag nicht verstehen oder nicht genau wissen, welche Diagnosen zu welcher Frage gehören. Ein Beispiel aus der Patientenquittung unserer Redak­teurin: Hinter „Krankheit des Weich­teilgewebes durch Bean­spruchung, Über­beanspruchung und Druck verursacht“ steckte eine „akute Schleimbeutel­entzündung des Hand­gelenks“. Das sollte man wissen, um sie in den Antrags­fragen korrekt angeben zu können. Bei zurück­liegenden und bereits ausgeheilten Krankheiten können Mediziner in der Patienten­akte dokumentieren, dass die Beschwerden erfolg­reich therapiert sind.

Zur kassen­ärzt­lichen Vereinigung oder Krankenkasse Um ein voll­ständiges Bild zu bekommen, sollten Antrag­steller zu allen Ärzten des betreffenden Zeitraums Kontakt aufnehmen, Nach einem Umzug lässt sich das vielleicht nicht mehr einfach nach­voll­ziehen. Dann kann jeder auch bei der für ihn zuständigen Kassen­ärzt­lichen Vereinigung (KV) recherchieren. Finanztest hat bei zwei Kassen­ärzt­lichen Vereinigungen nach­fragt, über welchen Zeitraum sie Auskunft geben können. Bei der KV Bayern und der KV Baden-Württem­berg reichen Informationen zu Praxen, Leistungen und Diagnosen vier bis fünf Jahre zurück. Auch die Krankenkasse speichert die Daten der Versicherten und ist nach Daten­schutz­grund­ver­ordnung Artikel 15 dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten heraus­zugeben. Für Antrag­steller und Antrag­stel­lerinnen kann es hilf­reich sein, sich an die eigene Kasse zu wenden um einen Über­blick über Ärzte, Diagnosen und erbrachte Leistungen zu bekommen.

Falsche Diagnosen machen Probleme Problematisch können falsche Diagnosen sein. So etwas gibt nicht jeder Mediziner gern zu. „Wir haben das häufiger erlebt. In einigen Fällen gab es Ärger, weil Ärzte das nicht streichen wollten“, berichtet Berater Falken. Weigert sich ein Arzt, eine falsche Diagnose zu korrigieren, können Patienten sich eine Zweitmeinung einholen oder gleich den Arzt wechseln. Der neue Arzt kann die falsche Diagnose nach erneuter Unter­suchung gegebenenfalls korrigieren. Außerdem gibt es Gutachter­kommis­sionen und Schlichtungs­stellen bei den Ärztekammern. Sie unter­suchen den Streitfall anhand von schriftlichen Aufzeichnungen und der Patienten­akte.