Best­möglich abge­sichert in allen Lebens­lagen über eine Versicherungs-App, ohne lästigen Papierkram, schnell und günstig. So oder ähnlich werben digitale Versicherungs­makler wie das Check24 Versicherung­scenter, Clark, feelix oder Good24 für ihre Gratis-Apps. Stiftung Warentest hat untersucht, ob sie ihr Versprechen einhalten und Kunden, die keine Lust auf Papierkram haben, maßgeschneiderten Versicherungs­schutz bieten. Einiges klappte gut, die Beratung war aber sehr durch­wachsen.

Die Ergeb­nisse helfen Versicherten, die keine Lust auf Papierkram haben, bei der Auswahl, ob sich eine App für sie eignet und welche am besten zu ihnen passt. Insgesamt schnitt keine App gut oder noch besser ab. Eine war sogar mangelhaft.

Versicherungs-Apps – warum sich unser Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Unsere Tabelle zeigt die Bewertungen der Stiftung Warentest im Detail für vier Versicherungs-Apps, hinter denen jeweils ein Versicherungs­makler steht: Check24 Versicherung­scenter, Clark, feelix und Good24. Sie schlüsselt auf, wie gut die Beratung war, wie gut der Import bestehender Versicherungen in die App funk­tioniert, ob sich die App als digi­taler Makler eindeutig zu erkennen gibt und wie gut inner­halb der App dokumentiert wird (Stand August 2023). Schutz persönlicher Daten Wer eine App nutzen will, legt sensible Daten zu Einkommen, oft auch Immobilien­besitz und Alters­vorsorge offen, teils auch zum Gesund­heits­zustand. Diese Nutzer­daten speichert die App. Wir haben bewertet, wie spar­sam die Apps Nutzer­daten erheben und wie gut die Daten in den Apps geschützt sind. Tipps und Alternativen Die digitalen Angebote eignen sich nicht uneinge­schränkt für alle, die auf der Suche nach passendem Versicherungs­schutz sind. Lese­rinnen und Leser erfahren, welche Voraus­setzungen sie mitbringen sollten, wenn sie die digitalen Makler nutzen wollen – und welche Alternativen es zu ihnen gibt. Heft­artikel als PDF Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 12/23 zum Download.

Tester stellten konkrete Fragen zum Versicherungs­schutz Test­personen stellten den digitalen Versicherungs­maklern Fragen zu ihrem Versicherungs­schutz, die viele Leute umtreiben: Ändert sich der Versicherungs­bedarf beim Zusammenziehen mit dem Partner oder der Part­nerin?

Ist eine Studentin oder ein Student ausreichend über die Privathaftpflicht- und Hausratversiche­rung der Eltern abge­sichert?

Bietet die bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung ausreichend Schutz?

Ist eine Berufs­haft­pflicht­versicherung beim Schritt in die Selbst­ständig­keit nötig?

Ist ein spezielles Rechts­schutz­problem in der vorhandenen Rechtsschutzpolice mitversichert?

Zahlt die Unfallversicherung, wenn ein Achilles­sehnen-Abriss diagnostiziert wurde?

Check24 Versicherung­scenter, Clark, feelix und Good24 im Test Die Tester haben die Apps installiert, sich durch die Menüs geklickt und via App oder in einem persönlichen Gespräch beraten lassen. Wichtig: Den Kundinnen und Kunden sollte möglichst bald klar werden, dass sie einen Vertrag mit einem Makler eingehen, der Versicherungen für sie abschließt, betreut und auch beenden kann. Die Teste­rinnen und Tester luden bestehende Policen in die Apps und erkundigten sich, ob es noch Lücken in ihrem Schutz gibt. Sie ließen sich per Chat oder E-Mail, Telefon oder Video­gespräch beraten. Dabei unterschieden sich die Apps deutlich. Die Ergeb­nisse reichen von befriedigend bis mangelhaft. In Einzel­fällen boten die Apps eine gute Beratung an, keine schaffte das aber durch­gängig.

Policen extra für den Test abge­schlossen Die Teste­rinnen und Tester hatten unterschiedliche Berufe, Familien- und Wohn­situationen und brachten ihre eigenen Versicherungen mit. Teils haben sie im Auftrag der Stiftung Warentest extra für den Test Policen abge­schlossen. Der Fokus lag auf Apps, hinter denen eigen­ständige Versicherungs­makler stehen. Diese gehören neben etwa Versicherungs­vertretern zu der Berufs­gruppe, die Versicherungen verkaufen dürfen. Die meisten arbeiten ganz klassisch in einem Maklerbüro. Andere haben sich digital aufgestellt und sind per Web oder App erreich­bar. Die Unternehmen im Test nennen sich selbst teils „Versicherungs­manager“. Andere sprechen bei digitalen Versicherungs­angeboten ganz allgemein von „Versicherungs-Apps“. Allerdings bieten auch viele Versicherungs­gesell­schaften mitt­lerweile Versicherungs-Apps an, über die Kunden vom Vertrags­schluss bis zur Schaden­regulierung alles digital erledigen können. Diese waren nicht im Test. Häufig ist bei digitalen Platt­formen auch von Insurtechs die Rede, eine Zusammenset­zung aus den eng­lischen Wörtern Insurance (Versicherung) und Technology (Technologie). Die Apps im Test sind sozu­sagen Insurtechs mit (deutscher) Makler-Lizenz.

Bekannte Gratis-Apps Wefox und Verivox nicht im Test Neben den vier Unternehmen im Test gibt es weitere Platt­formen, die Nutze­rinnen und Nutzern die digitale Verwaltung und Betreuung von Versicherungen anbieten. Doch längst nicht alle bieten den kompletten Service eines Versicherungs­maklers an. Deshalb wurden etwa die Unternehmen Verivox und Wefox nicht berück­sichtigt. Versicherungs­makler Verivox bietet zwar die App Verivox Versicherungs­manager an, doch die Funk­tion „Checken und Bewerten vorhandener Policen“ ist seit April 2022 einge­stellt. Bestands­kunden werden telefo­nisch oder per E-Mail weiter betreut. Versicherungs­makler Wefox bietet eine App nur für Kunden der wefox Insurance AG für haus­eigene Wefox-Versicherungen an. Kunden, die eine Beratung zu vorhandenen Policen wünschen, werden diesbezüglich nicht betreut.