Versicherungen Welche Versicherungen Sie brauchen

Rund 125 Euro monatlich für Versicherungen

Lohnt es sich, ab und zu die eigenen Versicherungen auf den Prüf­stand zu stellen? Fast jeder kennt die Antwort: unbe­dingt. Trotzdem schieben viele einen Check auf die lange Bank. Dass es ohne Versicherungen im Alltag nicht geht, ist klar. Pro Privathaushalt fließen im Schnitt 1 500 Euro jähr­lich, also rund 125 Euro monatlich in Versicherungs­verträge. Nicht einge­rechnet sind dabei die Beiträge zu Lebens- und Renten­versicherungen oder zur privaten Pflege- und Kranken­versicherung. Doch viel Geld für Versicherungen bedeutet nicht auto­matisch guten Schutz. Nicht jede, nicht jeder braucht die gleiche Absicherung. Manchmal fließt Geld in über­flüssige Verträge, während notwendiger Schutz fehlt.