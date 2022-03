Verschiedene Stecker und Versionen Was ist was – fünf Fakten zu USB

Das „U“ in USB steht für universell. In der Tat ist der Anwendungs­bereich der vielleicht wichtigsten Computer­schnitt­stelle über die Jahre immer größer geworden. Per USB lassen sich Daten über­tragen, Monitore anschließen und Geräte von Tastatur bis Laptop laden. Inzwischen gibt es jedoch so viele Stecker und Versionen, dass man leicht den Über­blick verliert. Fünf Fakten zu USB.

1. USB-A ist am weitesten verbreitet Am verbreitetsten ist aktuell der recht­eckige USB-A-Anschluss. Er ist an den meisten Laptops, Hand­yladegeräten und selbst in Bussen, Bahnen und an Steck­dosen zu finden. Der große USB-B-Anschluss spielt kaum eine Rolle mehr. Von USB-A und -B gibt es kleinere Varianten. Vor allem die Micro-B-Stecker und -Buchsen kommen noch bei vielen älteren Smartphones und externen Fest­platten vor.

2. Die Zukunft gehört USB-C Der Nach­folger USB-C findet jetzt rasant Verbreitung. Er kann alles, was die Vorgänger können, ist dabei aber kleiner. Daher gibt es von USB-C keine Mini- oder Micro-Version. Außerdem ist USB-C verdrehungs­sicher. Es ist also egal, welche der beiden langen Kanten beim Einstecken oben ist. Die meisten neuen Laptops und Android-Smartphones besitzen den Anschluss, ebenso Zubehör von Webcams bis zu mobilen Akkus.

3. USB-C ist potenziell schneller als USB-A Je nach Anschluss werden Daten mit verschiedenen Über­tragungs­protokollen durch das Kabel geschickt. Nur der neueste Anschluss USB-C unterstützt auch das neueste USB-Protokoll namens USB 4. Damit gehen bis zu 40 Gigabit pro Sekunde über die Leitung. Die schnellste Variante für USB-A-Stecker ist USB 3.2 Gen 2x1, was Datei­über­tragungen mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Nicht jeder USB-C- beziehungs­weise USB-A-Stecker unterstützt aber die theoretisch höchst­mögliche Geschwindig­keit.

4. Gleicher Stecker heißt nicht gleiche Geschwindig­keit Verwirrend: Zwei gleich aussehende Stecker können unterschiedliche Protokolle unterstützen. Ein USB-A-Anschluss mit USB 3.2-Geschwindig­keit (10 Gigabit pro Sekunde) ist rund 20 Mal so schnell wie ein gleich­aussehender Stecker mit USB 2.0-Geschwindig­keit (480 Megabit pro Sekunde). Oft sind die schnel­leren Stecker blau markiert, das muss aber nicht sein. Gewiss­heit bringt nur der Blick ins Daten­blatt oder auf die Anbieter-Website. Immerhin ist USB abwärts­kompatibel: Bei verschieden schnellen Geräten gibt einfach das lang­samere den Takt vor.