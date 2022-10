Finanzielle Einbußen tun weh, können sich aber steuerlich positiv auswirken. Stiftung Warentest erklärt die Verlust­verrechnung und was bei Kapital­verlusten gilt.

In Schieflage. Mehr ausgegeben als gewonnen? Wer Verluste mit Gewinnen verrechnet, kann Steuern sparen. © Getty Images / Phil Leo / Michael Denora

Auf Jobsuche, verspekuliert oder zu viel investiert? Manchmal läuft es einfach nicht rund. Über­steigen im Jahr die Aufwendungen die Einnahmen, entsteht ein Verlust. Im Steuer­deutsch spricht man dann von negativen Einkünften. Immerhin: Diese senken die Steuerlast, weil sie sich in der Regel mit positiven Einkünften verrechnen lassen.

Geben Steuerzah­lerinnen und Steuerzahler Miese in ihrer Steuererklärung an, versucht das Finanz­amt zunächst, das Minus mit Gewinnen des selben Jahres auszugleichen. Bleibt anschließend trotzdem ein Negativ­betrag stehen, geht dieser nicht verloren. Denn der Verlust kann noch mit positiven Einkünften anderer Jahre verrechnet werden: Zum einen mit einem Plus, das im Vorjahr entstanden ist, zum anderen aber auch mit positiven Einkünften der Folge­jahre.

Warum sich die Unter­suchung „Verluste verrechnen“ für Sie lohnt Tipps und Tricks. Verluste etwa aus Vermietung, einer Selbst­ständig­keit oder als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer lassen sich verrechnen. Wir erklären, wie Sie „negative Einkünfte“ beim Finanz­amt steuerlich geltend machen.

Verluste etwa aus Vermietung, einer Selbst­ständig­keit oder als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer lassen sich verrechnen. Wir erklären, wie Sie „negative Einkünfte“ beim Finanz­amt steuerlich geltend machen. Beispiel­rechnung. Verluste können Sie steuerlich auch ins Vorjahr verschieben. Wir zeigen anhand eines Rechenbei­spiels, wie Sie den optimalen Betrag für einen sogenannten Verlustrück­trag berechnen. Erfahren Sie außerdem, wie sie einen Verlust­vortrag beantragen.

Verluste können Sie steuerlich auch ins Vorjahr verschieben. Wir zeigen anhand eines Rechenbei­spiels, wie Sie den optimalen Betrag für einen sogenannten Verlustrück­trag berechnen. Erfahren Sie außerdem, wie sie einen Verlust­vortrag beantragen. Besonderheiten. Wir sagen, welchen besonderen Regeln Verluste aus Geld­anlagen folgen, etwa Aktien­verluste oder solche aus dem Verkauf von Investmentfonds. Lesen Sie, wie die Bank Verluste verrechnet, wann das Finanz­amt aktiv wird und welche Frist Sie dabei beachten müssen.

Wir sagen, welchen besonderen Regeln Verluste aus Geld­anlagen folgen, etwa Aktien­verluste oder solche aus dem Verkauf von Investmentfonds. Lesen Sie, wie die Bank Verluste verrechnet, wann das Finanz­amt aktiv wird und welche Frist Sie dabei beachten müssen. Muster­prozesse. Sie erfahren, wie der Bundes­finanzhof über Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten, Anleihen und Privatdarlehen geur­teilt hat.

Sie erfahren, wie der Bundes­finanzhof über Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten, Anleihen und Privatdarlehen geur­teilt hat. Heft­artikel. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 11/2022 zum Download.

Sonder­regeln bei Verlusten aus Kapital­vermögen Doch nicht bei allen Verlusten läuft es so einfach. Miese aus Kapital­vermögen haben eine Sonderstellung. Weil bei ihnen nicht die Einkommensteuer anfällt, sondern Abgeltung­steuer, müssen sie bei der Verlust­verrechnung getrennt von anderen Einkunfts­arten betrachtet werden.

Das macht die Bank Zunächst beschäftigt sich die Bank damit, ob die Geld­anlagen eines Sparers Erträge abwerfen oder nicht. Verkaufen Anleger ein Wert­papier zu einem geringeren Preis, als sie selbst bei Kauf gezahlt haben, fahren sie einen Verlust ein. Um diese auszugleichen, zieht die Bank alle Depots und Konten zusammen, die ein Sparer bei ihr innehat. Dabei unterscheidet sie allerdings, woher die Erträge stammen. In unserem Special erklären wir, welche Regeln dafür gelten und was es mit dem Begriff Verlust­verrechnungs­topf auf sich hat.