Das Bundes­verkehr­ministerium hat das Handy-Verbot erweitert und verschärft. Künftig ist jede Ablenkung durch jedes elektronische Gerät verboten, etwa bei der Eingabe des Ziels im Navigations­gerät. Erlaubt bleibt die Bedienung von Geräten, wenn „nur eine kurze Blick­zuwendung“ ausreicht. Ausnahme: Der Wagen steht und der Motor ist voll­ständig abge­schaltet. Der Ampelhalt alleine reicht nicht – auch nicht, wenn eine Start-Stopp-Auto­matik den Motor abschaltet. Welche Bedienung genau noch erlaubt oder schon verboten ist, lässt sich kaum sagen. test.de glaubt: Erlaubt bleibt ein kurzer Blick (wie auf den Tacho) und die einem einfachen Tasten­druck entsprechende Bedienung. Alles, was darüber hinaus geht, ist verboten. Das gilt nicht nur für externe Geräte wie Smartphones oder Navigationsgeräte , sondern auch für ins Auto einge­baute Musik-, Navigations- und sons­tige Geräte. Navigations­geräte ohne Sprach­steuerung erst während der Fahrt zu programmieren, ist ab Donners­tag tabu.

Neu ist: Auto­fahrer dürfen ihr „Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken“, dass sie „nicht mehr erkenn­bar“ sind. Sie sollen auf Blitzerfotos identifizier­bar sein.

Inkraft­treten am Donners­tag

Die Schriftleitung des Bundes­gesetz­blatts hat test.de mitgeteilt: Am Mitt­woch werden die Änderungen der Straßenverkehr­ordnung verkündet. Sie treten dann am Donners­tag in Kraft.