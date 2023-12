2023 war insgesamt ein gutes Jahr für Anleger. Das lässt sich kurz vor dem Jahres­wechsel bereits sagen, die ausführ­lichen Analysen zur Börsen­entwick­lung 2023 liefern wir in der kommenden Woche. Also alles im grünen Bereich, wenn der Depot­auszug Gewinne ausweist? Das ist zu kurz gesprungen, denn die Depotrendite lässt sich erst vernünftig beur­teilen, wenn man sie ins Verhältnis zum passenden Vergleichs­maßstab setzt und dabei das einge­gangene Risiko berück­sichtigt.

Als Benchmark für risikofreie Zins­anlagen nehmen wir dagegen den 3-Monats-Euribor. Dieser kurz­fristige Geldmarkt­zins eignet sich gut als Vergleichs­maßstab für Anleger, die in Tages­geld investiert sind. In unserem Tagesgeldvergleich zeigen wir die aktuell attraktivsten Anbieter. Zum Stichtag 26. Dezember 2023 sahen die Vergangen­heits­renditen beim Euribor wie folgt aus:

Die vielleicht bekann­teste Benchmark für globale Aktien­anlagen ist der Index MSCI World. An ihm orientieren sich viele Fonds­manager und Vermögens­verwalter. Auch Finanztest zieht für seinen Fonds­test im Aktien­bereich diesen und andere MSCI-Indizes heran. Der MSCI World Index ist eine passende Benchmark für alle Anleger, die ihr Vermögen in globalen Aktienfonds oder -ETF angelegt haben. Mit Stand 26. Dezember 2023 lieferte der globale Aktien­index folgende Renditen über verschiedene Vergangen­heits­zeiträume:

Es muss also eine Mess­latte her, im Finanzjargon Benchmark genannt, die zum eigenen Depot passt. Sie kann aus einem bestimmten Index oder auch aus einer Kombination verschiedener Indizes bestehen.

Bei reinen Aktien- und Zins­investments ist die Sache klar, welche Benchmark passt. Aber es gibt auch Finanz­produkte, die nicht direkt die Aktienmarkt­entwick­lung abbilden. Das gilt vor allem für Zertifikate, deren Wert­entwick­lung von verschiedenen, schwer einzuschätzenden Faktoren abhängt, und die von Filial­banken auch gern an Privat­anleger verkauft werden. Für viele Produkte dieser Art, etwa Bonuszertifikate oder Aktien­anleihen, kann man ruhig den MSCI World Index als Maßstab anlegen.

Benchmarks für gemischte Depots

Viele Anleger verfügen über ein gemischtes Depot – zumindest wenn sie ihr Wert­papierdepot und ihre Zins­produkte wie Tages­geld und Fest­geld zusammendenken, was wir auf jeden Fall raten würden.

Gemischte Depots haben zum Beispiel Anleger, die entsprechend den Regeln unseres Pantoffel-Portfolios investieren. Manche Anleger haben auch ihr Geld bei einer stan­dardisierten Vermögens­verwaltung angelegt, wie sie von vielen Filial­banken und Sparkassen angeboten werden. Diesen Anlegern empfehlen wir, die eigene Depotrendite mit der einer gemischten Benchmark zu vergleichen – und dabei auch auf das potenzielle Risiko zu achten.

Um die passende gemischte Benchmark zu finden, müssen Anleger zunächst den Anteil riskanter Anlagen in ihrem gesamten Depot bestimmen. Wie viel Prozent des Vermögens liegt in Aktien und aktien­ähnlichen Investments, wie viel liegt in relativ sicheren Zins­produkten wie Tages­geld und Fest­geld?

Haben Anleger den ungefähren Aktien­anteil in Prozent bestimmt, können sie anhand der unten stehenden Charts und Tabelle die passenden Vergleichs­werte finden. Wir haben für Portfolios mit unterschiedlich hohem Aktien­anteil ausgerechnet, welche Renditen und Risiken in der Vergangenheit drin gewesen wären. In der ersten unteren Grafik sehen Anleger ganz links und ganz rechts, welche Renditen mit dem MSCI World Index und welche Renditen mit Tages­geld möglich gewesen wären, sowohl über die kurze als auch die lange Frist. Dazwischen stehen die Renditen unterschiedlicher Kombinationen aus dem MSCI World und Tages­geld. Das sind die geeigneten Maßstäbe, um die Renditen eines gemischten Depots zu beur­teilen.