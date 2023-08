Haus- und Wohnungs­käufer, die bei der Finanzierung kein Risiko eingehen wollen, können sich mit einem Voll­tilgerdarlehen einer Bank oder dem Kombikredit einer Bausparkasse die Zinsen auf Dauer sichern. Doch wie bei anderen Baukrediten gibt es auch bei zins­sicheren Krediten großes Spar­potenzial: Zwischen den güns­tigsten und teuersten Anbietern gibt es je nach Kredit­lauf­zeit Zins­unterschiede von über 1 Prozent­punkt. In unserem Modell­fall können die Kunden des güns­tigsten Anbieters fast 70 000 Euro sparen.

Kombikredite von Bausparkassen. Sie bestehen aus einem Bauspar­vertrag und einem tilgungs­freien Darlehen, mit dem die spätere Auszahlung aus dem Bauspar­vertrag vorfinanziert wird. Dabei sind der Bauspar­vertrag und das Vorfinanzierungs­darlehen in der Regel so aufeinander abge­stimmt, dass Monats­raten und Zins­sätze für die gesamte Lauf­zeit fest­stehen.

Wer sich feste Zinsen auf Dauer sichern will, hat die Wahl zwischen zwei Kredit­varianten:

Beide Kredit­varianten haben Vor- und Nachteile

Der große Vorteil der Voll­tilgerdarlehen: Sie sind einfach und bieten maximale Zins­sicherheit. Hauskäufer brauchen keine Anschlussfinanzierung. Damit ist das Risiko einer Zins­erhöhung ausgeschlossen. Bei klassischen Darlehen ist es hingegen gut möglich, dass am Ende der Zins­bindung noch mehr als die Hälfte der Schulden übrig bleiben, die zu ungewissem Zins­satz mit einer Anschluss­finanzierung abbezahlt werden müssen.

Dafür sind die Voll­tilger oft weniger flexibel als Immobilienkredite mit variabler Tilgung. So lässt sich die Monats­rate in den meisten Angeboten weder verringern noch erhöhen, Sondertilgungen sind in den ersten zehn Jahren oft ausgeschlossen. Da der Kredit inner­halb der Lauf­zeit komplett getilgt wird, ist die monatliche Belastung höher als bei klassischen Darlehen mit Rest­schuld.