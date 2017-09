Die Privathaft­pflicht­versicherung springt ein, wenn der Versicherte Schadens­ersatz zahlen muss. Der Schutz ist unerläss­lich. Schon kleine Fehler, wie sie jedem mal passieren können, führen sonst in den Ruin, wenn sich jemand dadurch schwer verletzt und bleibende Schäden davon­trägt. Zum Glück sind solche Fehler selten. Privathaft­pflicht­versicherungen sind daher günstig. Die Finanztest-Maßstäbe für sehr guten Schutz sind streng – dennoch gibt es für 87 Tarife die Bestnote, weitere 88 sind immerhin noch gut, nur 12 Tarife sind ausreichend oder mangelhaft.

Finden Sie Ihren ganz individuellen Testsieger. Für zehn Euro ermittelt die Stiftung Warentest die nach Ihren Vorgaben für Sie güns­tigsten Versicherungen. So haben Sie vollen Schutz – und sparen Geld. Vergleich Haftpflichtversicherung

Test­ergeb­nisse für 218 Privathaft­pflicht­versicherungen. Unser aktueller Test zeigt, welche Policen besonders viele Extra­leistungen bieten. In unserer inter­aktiven Tabelle können Sie nach den für Sie wichtigen Kriterien filtern, etwa ob der Versicherer auch bei Schäden durch delikt­unfähige Kinder oder Gefäl­ligkeits­hand­lungen von Freunden leistet. Egal ob Sie Immobilien­besitzer sind oder Mieter oder in Ihrer Frei­zeit mit Motorboot, Surf­brett oder Drohne unterwegs sind: Unsere Tabelle zeigt Ihnen auf einen Klick, ob Ihr besonderes Risiko versichert ist.

Der Schutz ist mit den Jahren immer besser geworden. Wer seine Privathaft­pflicht vor fünf oder mehr Jahren abge­schlossen hat, kann heute in der Regel erheblich besseren Schutz bekommen und sollte daher seine Police zumindest einmal gründlich auf den Prüf­stand stellen. Seinen Versicherungs­schutz prüfen sollte erst recht, wer eine Familie gegründet hat, öfter fremde Kinder oder Tiere beaufsichtigt oder eine Ferien­wohnung im Ausland gekauft hat. Finanztest hat beim Privathaft­pflicht-Vergleich für alle Fälle passende Policen gefunden und nennt die besten Angebote.

Bei leistungs­starken Privathaft­pflicht­versicherungen ist sogar oft Schutz jenseits der gesetzlichen Haft­pflicht drin. So haften Kinder bis sieben Jahre – im Straßenverkehr sogar bis zehn Jahre – von Gesetzes wegen nicht für Schäden. Wer Nach­barn oder Freunde dennoch entschädigt wissen will, wenn die Kinder eine Scheibe einge­worfen oder ein Auto zerkratzt haben, muss das normaler­weise trotz Haft­pflicht­versicherung aus eigener Tasche zahlen. Viele Tarife bieten allerdings Ersatz auch für durch Kinder verursachte Schäden. Ganz ähnliches gilt für Gefäl­ligkeits­hand­lungen: Freunde, die bei einem Umzug oder einer Reno­vierung helfen, haften von Gesetzes wegen nur bei grober Fahr­lässig­keit. Wollen sie den Schaden auch bei einfacher Fahr­lässig­keit ausgleichen, sollten sie eine Privathaft­pflicht­police mit einer Erweiterung der Deckung auch für diesen Fall haben. Unsere Tabelle zeigt, welche Versicherungen diesen zusätzlichen Schutz bieten.

Erweiterung auf eigene Schäden

Noch eine Erweiterung des Versicherungs­schutzes über die gesetzliche Haft­pflicht hinaus: Mancher Versicherer zahlt ausnahms­weise auch für Schäden, die der Versicherte erlitten hat und für die er vom Schädiger keinen Ersatz erhält. Forderungs­ausfall­deckung nennen die Versicherer das. Der eigene Versicherer zahlt in solchen Fällen das, was er zahlen würde, wenn der Schädiger bei ihm haft­pflicht­versichert wäre. Erweiterung der Erweiterung: Einige Versicherer zahlen auch dann, wenn der Schädiger vorsätzlich gehandelt hat. Einschränkung des Schutzes: Der Versicherte muss alles tun, um den Schaden­ersatz vom Schädiger zu erhalten und dabei zur Not auch auf eigene Kosten vor Gericht ziehen und den Gerichts­voll­zieher losschi­cken, bevor er Geld von der Versicherung erhalten kann.