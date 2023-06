Das Verbot, bestimmte personenbezogene Informationen zu verbreiten, gilt auch für Such­maschinen­betreiber wie Google. Das hat der EuGH in einem Urteil entschieden (Az. C-507/17). Google müsse dafür sorgen, dass das Privatleben betroffener Bürger geschützt bleibe. Auch mit dieser Entscheidung hat das EuGH die Persönlich­keits­rechte des Einzelnen im Internet­zeit­alter gestärkt.

Betroffene müssen Nach­weise für Unrichtig­keit bringen

Zuletzt hatten EuGH und Bundes­gerichts­hof konkretisiert, wie das im Einzel­fall aussehen muss.

Der Fall. Ein Paar aus der Finanz­branche hatte erreichen wollen, dass mehrere kritische Artikel über ihr Anlagemodell nicht mehr als Treffer ange­zeigt werden, wenn Nutze­rinnen oder Nutzer bei Google nach ihren Namen suchen. Die Artikel waren auf einer US-amerikanischen Internetseite veröffent­licht worden. Den Betreibern dieser Seite wurde wiederum vorgeworfen, sie lancierten gezielt negative Berichte, um Betroffene damit zu erpressen. Google weigerte sich jedoch, die Links zu den Artikeln zu entfernen. Grund: Google könne schließ­lich nicht beur­teilen, ob an den Vorwürfen etwas dran sei.

Das Urteil. In Reaktion auf das letzt­jährige Urteil des Europäischen Gerichts­hofs in derselben Sache (Az. C-460/20) hat der BGH nun entschieden, dass Betroffene relevante und hinreichende Nach­weise dafür vorlegen müssen, dass die in fragwürdigen Artikeln enthaltenen Informationen unrichtig sind – oder zumindest ein relevanter Teil davon. Wann Belege relevant und hinreichend genug sind, müsse im Einzel­fall geprüft werden, so der BGH. Im konkreten Fall konnte das Paar aus der Finanz­branche nicht nach­weisen, dass die in den Artikeln enthaltenen Informationen offensicht­lich unrichtig sind. So bleiben diese Informationen weiter auffind­bar. Was Google & Co leisten müssen, steht unter test.de/vergessenwerden.