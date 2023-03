Per Vermächt­nis können Sie anderen Teile Ihres Vermögens zusprechen. Wir sagen, wozu das gut ist, wie Sie ein Vermächt­nis anordnen und was für die Erbschaft­steuer gilt.

Vermachen klingt nach Fach­sprache. Vielleicht findet sich der Begriff deshalb so oft in selbst verfassten Testamenten. Manchmal steht er dort ganz richtig, häufig trifft er aber nicht das, was Verfasserin oder Verfasser regeln wollten. „Viele meiner Mandanten denken, Vermachen bedeutet dasselbe wie Vererben“, sagt Sybill Offergeld, Fach­anwältin für Erb- und Familien­recht in Berlin. „Aber so ist es nicht.“

Der größte Unterschied: Auf Erben geht der Nach­lass als Ganzes über, sie treffen sämtliche Rechte und Pflichten der verstorbenen Person. Wer ein Vermächt­nis bekommen soll, hat nur darauf einen Anspruch. Er oder sie muss sich aber nicht um den Nach­lass kümmern und für etwaige Schulden einstehen.