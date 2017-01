Verbraucherrecht: Regal oder Kasse – welcher Preis gilt?

© Fotolia / sergeyryzhov Kontrollieren. Nicht jeder ange­zeigte Preis stimmt.

Fast jedem Kunden ist das schon passiert: Ein vermeintliches Sonder­angebot erweist sich in der Realität doch nicht als Schnäpp­chen. An der Kasse ist die Ware teurer als der Preis, der am Supermarkt­regal angegeben war. Welcher Preis gilt nun? Wie Händler und Dienst­leister über Preise informieren müssen, regelt die Preis­angaben­ver­ordnung. Leider halten sich nicht alle daran.