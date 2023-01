Jodmangel oft Ursache für Schild­drüsen­ver­änderungen

Fast jeder zweite Erwachsene in Deutsch­land hat laut Deutscher Gesell­schaft für Endokrinologie (DGE) knotige Veränderungen an der Schild­drüse. Häufigste Ursache: Jodmangel in der Nahrung. Die Schild­drüse reagiert dann, in dem sie wächst und versucht, die Hormon­produktion durch mehr Schild­drüsengewebe auszugleichen.

Knoten machen selten Beschwerden. Erst wenn sie groß sind, können sie zu einem Druck­gefühl oder Schluck­problemen führen. Müssen sie entfernt werden?