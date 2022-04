Ventilatoren im Test Frische Brise für wenig Geld

Einen angenehmen Luft­strom erzeugt nur gut ein Drittel der Geräte. Mehrere Lüfter sind im Betrieb recht laut, einige lassen sich schwer zusammenbauen. Und bei drei Modellen könnten Kinder mit dem Finger in den Rotor fassen. Im Ventilator-Vergleich finden sich aber in jeder Produkt­gruppe gute, leise Ventilatoren, darunter einige Preis-Leistungs­sieger.

Im Labor prüften wir, wie stark die einzelnen Ventilatoren die Luft in Bewegung setzen können. Manche erreichen eine beträcht­liche Band­breite – vom lauen Lüft­chen bis zum ordentlichen Wind. Andere sind weniger vielseitig. Wir zeigen, welcher Ventilator welche Band­breite an Luft­geschwindig­keiten erzeugen kann und welche Qualitäten die verschiedenen Bauformen haben.

Ventilator oder Klima­anlage?

Ventilatoren können zwar die Raum­temperatur nicht senken wie eine Klima­anlage – für Abkühlung sorgen sie trotzdem. Indem sie die warme Innen­luft in Bewegung bringen, erzeugen sie ein Gefühl von Kühle auf der Haut. Im Luft­strom verdunstet Schweiß zügiger als ohne Wind, Wärme wird besser vom Körper abge­leitet. 11 Grad Abkühlung in 12 Minuten schafft allerdings kein Ventilator – wohl aber die schnellsten Splitgeräte in unserem Klimageräte-Test. Sie brachten den 14 Quadrat­meter großen Prüf­raum in diesem Zeitraum von heißen 35 Grad auf angenehme 24 Grad Celsius. Doch das hat seinen Preis: 1 300 bis 2 680 Euro kosten die Klimageräte im Test, dazu kommen noch die Strom­kosten im laufenden Betrieb.