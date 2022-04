Der Europäische Gerichts­hof (EuGH) hat geur­teilt: Banken und Sparkassen haben Kreditnehmer nicht genau genug über die Rechts­lage informiert. Aus dem Urteil folgt, dass Kundinnen und Kunden von Banken und Sparkassen jeden seit Juni 2010 abge­schlossenen Verbraucher­kredit­vertrag auch heute noch widerrufen können. Nicht betroffen sind Immobilien­kredite und Finanzierungen für Unternehmen und Freiberufler.

Die Begründung der Richter: Es reichte nicht aus, den Verzugs­zins­satz mit „...fünf Punkten über dem Basiszins­satz...“ anzu­geben. Nötig sei der bei Vertrags­schluss gültige Prozent­satz. Wenn der sich verändern kann, ist nach Ansicht der Richter in Luxemburg anzu­geben, wann und nach welchen Regeln dies geschieht. Unzu­reichend sei außerdem gewesen, auf die Internetseite der Schlichtungs­stelle zu verweisen. Und allenfalls in extremen Ausnahme­fällen liege Rechts­miss­brauch oder Verwirkung vor, wenn ein Verbraucher einen Vertrag mit unzu­reichenden Informationen widerrufe, auch wenn seit Vertrags­schluss schon viel Zeit vergangen ist. Es ging um Auto­kredit­verträge der VW- und der BMW-Bank. Europäischer Gerichts­hof , Urteil vom 09.09.2021 Aktenzeichen: C-33/20, C-155/20 und C-187/20 Verbraucher­anwälte: AKH-H Rechtsanwälte, Esslingen , Dr. Sincar & Basun Rechtsanwaltskanzlei, Düsseldorf sowie Gansel Rechtsanwälte, Berlin

Spektakuläres Urteil gegen S-Kredit­partner aus der Sparkassen-Finanz­gruppe: Das Unternehmen muss einen 2017 erworbenen Land­rover zurück­nehmen, bekommt keinerlei Nutzungs- oder Wert­ersatz und muss alle Zahlungen zuzüglich Zinsen erstatten. In den Kredit­unterlagen fehlte die Information darüber, dass bei Widerruf des Kredits Wert­ersatz fällig ist. Gut ein Jahr später holte das Unternehmen die Information nach. Die Folge: Kreditnehmer konnten ihren Vertrag von da an einen Monat lang widerrufen. Der Kläger tat es. Ergebnis: Er ist mit seinem Land­rover völlig kostenlos unterwegs gewesen. Land­gericht Berlin , Urteil vom 08.04.2022 Aktenzeichen: 10 O 27/21 (nicht rechts­kräftig) Kläger­anwälte: Hahn Rechtsanwälte, Hamburg Weitere Einzelheiten zum Fall auf der Homepage der Rechtsanwälte

Weitere Fehler in deutschen Kredit­verträgen

In einem weiteren wichtigen Punkt hatte der EuGH die zuletzt für Verbraucher unfreundliche Recht­sprechung des Bundes­gerichts­hofs zum Kredit­widerruf korrigiert: Die in Deutsch­land üblichen Verbraucher­informationen zu Kredit- und Leasing­verträgen mit dem Verweis auf gesetzliche Regeln, die ihrer­seits auf weitere Vorschriften verweisen, sind unzu­reichend. „Kaskaden­verweis“ nennen Juristen das. Trotzdem hatte der Bundes­gerichts­hof viele Verträge mit diesem Fehler nicht mehr für widerruflich gehalten. Der für Bank- und Kapitalmarkt­recht zuständige XI. Senat in Karls­ruhe hatte geur­teilt: Wenn Banken und Sparkassen exakt wie im gesetzlichen Muster vorgesehen über das Widerrufs­recht informiert haben, dann gilt die Information als richtig, obwohl sie den EU-Anforderungen nicht genügt.

Europäischer Gerichts­hof, Urteil vom 26.03.2020

Aktenzeichen: C 66/19

Verbraucher­anwälte: Gansel Rechtsanwälte, Berlin