Virtual-Reality-Brillen eröffnen nahezu unendliche Möglich­keiten: durch‘s All schweben, in der Antarktis paddeln, die Mona Lisa ganz ohne andere Besucher bestaunen – und all das, ohne das eigene Wohn­zimmer zu verlassen. Doch die Qualität der visuellen Darstellung variiert von Brille zu Brille – genau wie der Trage­komfort oder die Hand­habung.

Der VR-Brillen-Vergleich der Stiftung Warentest zeigt, welches VR-Head­set am besten ist und welche Brille im Basis­schutz persönlicher Daten mangelhaft abschneidet. Wer ein Stand-alone-Modell kauft, das eigen­ständig ohne PC funk­tioniert, spart doppelt: Meist sind die Geräte güns­tiger und es wird viele weniger Strom verbraucht, da kein Computer notwendig ist.

Warum sich der VR-Brillen-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Sie erhalten detaillierte Prüf­ergeb­nisse der Stiftung Warentest zu sechs VR-Head­sets: HP Reverb G2, HTC Vive Cosmos Elite, HTC Vive Pro 2, Meta Quest 2, Pico Neo 3 Link sowie Valve Index. Die Preise liegen zwischen rund 450 und 1 400 Euro. Der beste VR-Brille für Sie Nicht immer muss der Testsieger die erste Wahl sein. Ein gutes Modell ist besonders günstig und kostet nur halb so viel wie der Tabellen­führer. Kauf­beratung Wer eine VR-Brille kaufen will, steht vor einer Grund­satz­frage: Soll es eine eigen­ständige VR-Brille sein oder eine, die nur mit einem PC funk­tioniert? Wir erklären die Vor- und Nachteile beider Varianten. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie Zugriff auf den VR-Brillen-Testbe­richt aus test 1/2023.

Die besten VR-Brillen im Test: mit oder ohne PC? Vier Geräte im VR-Brillen-Test sind auf die Hilfe eines Computers angewiesen. Zwei andere können eigen­ständig arbeiten, lassen sich aber bei Bedarf auch an einen Rechner anschließen. Zwischen den beiden Gruppen bestehen deutliche Preisdifferenzen, aber auch in tech­nischer Hinsicht unterscheiden sie sich spür­bar: Stand-alone-Brillen bieten mehr Bewegungs­freiheit und verursachen keine Stol­pergefahr, da keine Kabel bei der Nutzung notwendig sind. Die PC-gebundenen Modelle (PCVR) ermöglichen dafür oft mehr visuelle Qualität und etwas bessere Bewegungs­verfolgung. Ein weiterer Unterschied: Die Stand-alone-Brillen haben im eigen­ständigen Modus nur Zugriff auf einen einzigen App-Store – die Modelle mit PC-Anbindung können mehrere Stores parallel verwenden. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie Inhalte aus der Tabelle sehen – beispiels­weise die Namen aller getesteten VR-Brillen, Fotos und Ausstattungs­merkmale.

„Spiele sind oft ein ziemlicher Hammer. Am meisten Auswahl hat man, wenn man die Brille mit dem PC verbindet – dann kann man Spiele aus mehreren, unterschiedlichen App-Stores runter­laden.“ Martin Gobbin, Multimedia-Redak­teur bei der Stiftung Warentest

Motion Tracking: mit oder ohne Basis­stationen? Drei VR-Brillen im Test tracken die Bewegungen der Nutze­rinnen und Nutzer ausschließ­lich über interne Sensoren. Drei andere verwenden zusätzlich externe Basis­stationen, die in ein paar Metern Entfernung zur Brille aufgestellt werden. Mit den Basis­stationen funk­tioniert die Bewegungs­verfolgung tendenziell etwas präziser, allerdings machen sie die Einrichtung auch ein biss­chen umständlicher. Gute VR-Brillen gibt es sowohl mit Basisstationen als auch ohne Basisstationen.