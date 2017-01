Kein Zoll inner­halb der EU

Mitbringsel aus einem EU-Mitglieds­staat müssen Reisende nicht verzollen. Für einige Genuss­mittel wie Tabakwaren oder Kaffee gelten aber Mengen­beschränkungen, die je nach Land unterschiedlich sein können. Bei der Einreise in die EU muss der Urlauber im ersten EU-Land verzollen. Reist jemand also per Bahn von Russ­land über Polen nach Deutsch­land, muss er in Polen zoll­pflichtige Waren anmelden, falls er welche mit sich führt.