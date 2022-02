Elementarschaden­versicherung. Sie wird auch Naturgefahren­versicherung genannt. Sie sichert die finanziellen Folgen von Naturgefahren wie Über­schwemmung ab. © picture alliance / dpa

Lücken in der Gebäude­versicherung Über­schwemmungs­schäden am Haus müssen die Eigentümer in der Regel selbst bezahlen. Die Wohngebäudeversicherung über­nimmt beim klassischen Dreifach­schutz nur Schäden durch Feuer (Brand, Blitz­schlag, Explosion), für Sturm und Hagel sowie für Leitungs­wasser (Rohr­bruch, Frost, Nässeschäden). Versicherte bekommen Über­schwemmungs­schäden etwa durch Stark­regen nur ersetzt, wenn sie zusätzlich eine Elementarschaden­police abge­schlossen haben. Für Haus­eigentümer ist der Abschluss einer Elementarschaden­police allerdings nicht immer einfach und nicht immer günstig. Es gibt enorme Preis­unterschiede von teil­weise mehreren hundert Euro im Jahr für dieselbe Immobilie, das zeigte der jüngste Test Wohngebäudeversicherung.

Elementarschaden­schutz schließt Versicherungs­lücke Der Elementar­schutz umfasst die finanzielle Absicherung gegen folgende Naturgefahren: Über­schwemmung, Rück­stau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch sowie Schnee­druck, Lawinen und Vulkan­ausbruch. Trotzdem: Manche Naturgefahren sind kaum versicher­bar. Für Schäden nach einer Sturm­flut bietet beispiels­weise kaum ein Elementarschaden­versicherer Schutz an. Auch Schäden durch Grund­wasser sind üblicher­weise nur versichert,wenn Grund­wasser an die Erdoberfläche gelangt und eine Über­schwemmung verursacht. Sind die Kellerwände infolge eines Grund­wasser­anstiegs feucht, springt der Versicherer in der Regel nicht ein. Über­schwemmung ist oft definiert als „Über­flutung von Grund und Boden“. Das heißt: Flachdächer, Balkone und Terrassen gehören nicht zu den versicherten Gebäude­teilen.

Das Risiko für das Haus heraus­finden Haus­besitzer können sich per Mausklick auf dem Onlineportal Kompass Naturgefahren haus­nummerngenau kostenlos ­informieren, wie stark ihr Gebäude durch Hoch­wasser und ­andere Naturgefahren gefährdet ist.

Zonierungs­system für Hoch­wasser Die Versicherer haben ein Zonierungs­system für Über­schwemmung, Rück­stau und Stark­regen „ZÜRS Geo“ (Zonierungs­system für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen) entwickelt. Mit dem System können auch Umwelt­risiken einge­schätzt werden. Zürs Geo hilft bei der Beant­wortung der Frage, welches Gebäude in welchem Ausmaß hoch­wasser­gefährdet ist. Je nach Gefähr­dungs­klasse (GK) wird der Beitrag für die Elementarschaden­versicherung kalkuliert. Rund 22 Millionen Adressen sind in das System einge­speist. Jede Adresse ist einer der vier Gefähr­dungs­klassen zuge­ordnet. Nach Zürs Geo 2021 tritt statistisch Hoch­wasser auf: Gefähr­dungs­klasse 1: nach gegen­wärtiger Daten­lage nicht von Hoch­wasser größerer Gewässer betroffen. Gefähr­dungs­klasse 2: Hoch­wasser seltener als einmal in 100 Jahren, insbesondere Flächen, die bei einem so genannten „extremen Hoch­wasser“ ebenfalls über­flutet sein können. Gefähr­dungs­klasse 3: Hoch­wasser einmal in 10 bis 100 Jahren. Gefähr­dungs­klasse 4: Hoch­wasser mindestens einmal in 10 Jahren. Dabei gilt: Je höher die Gefähr­dungs­klasse, desto teurer der Versicherungs­schutz. Doch die Daten­lage zeigt: Rund 92 Prozent der Häuser liegen in der Gefähr­dungs­klasse 1, darunter auch groß­flächige Gebiete in Berlin, Leipzig, München oder Stutt­gart — sie können relativ einfach gegen Extremwetter versichert werden. Problematischer ist der Schutz für gut 1,5 Prozent der Immobilien in Gefähr­dungs­klasse 3 oder 4, wie Häuser in der Altstadt in Passau an der Donau oder in Köln am Rhein.

Gefähr­dungs­klassen durch Stark­regen Die Versicherer ordnen Wohn­adressen in drei Starkregengefähr­dungs­klassen (SGK) ein, die mitt­lerweile ins ZÜRS Geo integriert wurden: Gefähr­dungs­klasse 1: Gering gefährdet sind alle Häuser, die auf einer Hang­kuppe oder am oberen Bereich eines Hangs stehen. Das trifft auf 22,5 Prozent der Adressen zu. Gefähr­dungs­klasse 2: Für Gebäude, die auf einer Ebene oder am unteren Bereich eines Hanges stehen, besteht mitt­lere Gefähr­dung, voraus­gesetzt es befindet sich kein Bach in der Nähe. In diese Klasse werden 65,7 der Adressen einge­ordnet. Gefähr­dungs­klasse 3: Hohe Gefähr­dung besteht für alle Gebäude, die in einem Tal liegen oder in der Nähe eines Bachs stehen. Das sind 11,8 Adressen in Deutsch­land.

Vorschäden können Abschluss der Versicherung erschweren Eine Hürde für den Versicherungs­abschluss kann ein Vorschaden sein, etwa ein voll­gelaufener Keller in den vergangenen Jahren. Manche Versicherer ­akzeptieren einen Vorschaden in den vergangenen fünf, andere in zehn Jahren. Etliche bieten dann eine Einzel­fall­prüfung an. Hilf­reich ist, wenn Interes­sierte nach­weisen, dass sie nach einem Schaden das Haus besser geschützt haben. Beispiels­weise, weil sie die Abdeckung des Kellerschachts verbessert, Fens­terdichtungen ausgetauscht oder eine Rück­stausicherung einge­baut haben. Eventuell könnte auch ein Angebot mit einem höheren Selbst­behalt von beispiels­weise 5 000 Euro, 10 000 Euro in Frage kommen. Die Versicherung würde dann im Schadens­fall – abzüglich des vereinbarten Selbst­behalts – für die Kosten einer Sanierung oder den Bau eines gleich­wertigen Hauses aufkommen.