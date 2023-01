Unterhalt So setzen Sie Zahlungen von der Steuer ab

Unterhalt an Angehörige Wenn Sie Eltern, Groß­eltern oder Enkel unterstützen, kommt ein Abzug von Unterhalt als außergewöhnliche Belastung in Betracht. Es gelten die gleichen Voraus­setzungen wie bei Ehegatten.

Unterhalt an Kinder Wenn Sie Ihren voll­jährigen Kindern finanziell helfen, etwa weil diese auswärts studieren, können Sie für 2023 Zahlungen bis zu 10 908 Euro (2022: 10 347 Euro) als außergewöhnliche Belastung absetzen. Hinzu kommen die von Ihnen getragenen Basisbeiträge zur Kranken- und Pflege­versicherung Ihres Kindes. Das gilt aber nur, wenn Sie für das unterstützte Kind weder Kinder­geld noch Kinder­frei­betrag erhalten. Eltern dürfen Unter­halts­zahlungen an ein erwachsenes Kind in Ausbildung auch dann in voller Höhe absetzen, wenn das Kind mit einem Lebens­gefährten zusammenlebt, der selbst über ausreichend Einkommen verfügt (Bundes­finanzhof, Az. VI R 43/17).

Grenz­betrag seit Jahr­zehnten nicht angepasst Das Finanz­amt erkennt Unter­halts­zahlungen als außergewöhnliche Belastungen nur an, wenn die ­Empfänger lediglich geringes eigenes Vermögen besitzen. Die Grenze liegt bei 15 500 Euro und wurde im Jahr 1975 gesetzlich fest­gelegt. Doch ist sie noch zeitgemäß? Ein Ehepaar sieht den Grenz­betrag als zu gering an. Die beiden Beamten unterstützen ihren voll­jährigen Sohn während seines ­Studiums mit jähr­lich etwa 10 500 Euro. Außerdem zahlten sie seine Kranken- und Pflege­versicherungs­beiträge in ­Höhe von 1 123 Euro pro Jahr. Die Zahlungen setzte das Paar in der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastungen an. Das Finanz­amt strich die Kosten mit der Begründung, der Sohn sei mit rund 16 200 Euro auf seinen Giro- und Spar­konten zu vermögend. Er liegt also 700 Euro über der Grenze. Das Finanzge­richt Rhein­land-Pfalz hat die Klage der Eltern abge­schmettert (Az. 6 K 1098/21). Die haben nun ­Revision einge­legt. Jetzt muss der Bundes­finanzhof entscheiden (Az. VI R 21/21).

Unterhalt an andere Personen Bei Zahlungen an nicht unter­halts­berechtigte Personen handelt es sich grund­sätzlich um private Ausgaben. Die lassen sich nicht absetzen. Ausgenommen sind Paare in eheähnlicher Lebens­gemeinschaft, wenn das Amt einem Partner Sozial­leistungen wie Arbeits­losengeld II kürzt, weil sie einen gemein­samen Haushalt führen. Hat der Empfänger keinen Antrag auf Sozial­hilfe gestellt, weil er mit einer Ablehnung rechnete, zieht das Finanz­amt Unterhalt ohne Nach­weis vom zu versteuernden Einkommen ab. Ansonsten verlangt es in der Regel eine Bescheinigung der Arbeits­agentur. Greifen Sie in Existenz­not geratenen, aber nicht unter­halts­berechtigten Verwandten finanziell unter die Arme, etwa Ihren Geschwistern, gilt das als besondere sitt­liche Verpflichtung. Angemessenen und notwendigen Unterhalt können Sie deshalb als außergewöhnliche Belastung abziehen. Das ­Finanz­amt prüft die wirt­schaftlichen Verhält­nisse des Empfängers aber streng.