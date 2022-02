Der Kauf von Cannabis-Aktien ist angesagt, nachdem immer mehr Länder Marihuana als Arznei­mittel legalisieren. Trotzdem sollten Anle­gerinnen und Anleger das Angebot der Internetplatt­form Citadel LLC-PenteTrade24 meiden und keine Aktien der Cannabis Health AG darüber erwerben. Die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin) hat das Angebot untersagt. Es werde ohne Prospekt mit verläss­lichen Informationen vertrieben. Wir setzen das Angebot auf unsere kostenlos abruf­bare Warnliste.

Ebenfalls auf die Warn­liste kommen die Aktien­angebote der DYH Interiors Group LTD durch die DYH Global PLC Berlin, der Prestige Media Group SA durch die Numerian Treu­hand AG aus Zürich, der Panteras Capital PLC nach eigenen Angaben mit Sitz in Groß­britannien und das Angebot der Weber Capital durch die Platt­form Webercapitalltd.com mit angeblichem Sitz in London.

Die Weber Capital bietet Aktien der vielen Verbrauchern bekannten Klarna Bank AB an. Das macht das Angebot der Weber Capital aber nicht seriös.