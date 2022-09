Insbesondere ältere Menschen haben ein großes Risiko, sich bei einem Unfall zu verletzen. Mit unseren acht Tipps machen Sie sich und Ihr E-Bike so fit, dass es im besten Fall gar nicht zum Unfall kommt.

1. Motivation und Fitness hinterfragen Wenn Sie sich ein E-Bike kaufen wollen, sollten Sie sich ehrlich fragen, warum: Haben Sie das Auto­fahren aufgegeben, weil Sie nicht mehr fit genug sind? Dann ist der Umstieg aufs Pedelec der falsche Schritt. Die Dreh­barkeit des Kopfes, ein gutes Hör- und Sehvermögen, die Fähig­keit die Balance zu halten und in kritischen Situationen schnell zu reagieren, sind ein Muss, damit Sie sich und andere nicht gefährden.

2. Passendes Pedelec kaufen Die Motoren der Pedelecs werden durch höhere Drehmomente tendenziell immer leistungs­fähiger. Solche Motoren waren für E-Mountain­bikes gedacht, sind nun aber auch in Tiefein­steigern zu finden. Insbesondere wenn Sie nicht ganz fit sind oder sich mit einem Pedelec wieder ans Fahr­radfahren heran­wagen, kann das unge­wohnt sein und sogar gefähr­lich werden. Fragen Sie beim Kauf direkt nach einem schwächeren Antrieb. Wenn Sie nicht gerade in den Bergen wohnen, reicht das völlig aus und hat auch den Vorteil, dass Sie mit dem Akku in der Regel weiter kommen. Ein weiterer Faktor ist das Gewicht: Stürzen Sie mit dem Rad oder müssen Sie es über Stufen wuchten, besteht bei an die 30 Kilogramm Fahr­radgewicht große Verletzungs­gefahr. Achten Sie daher beim Kauf aufs Gewicht und verzichten Sie beispiels­weise auf den XXL-Akku – der ist vor allem schwer und für den Alltag nicht notwendig. Empfehlens­werte Modelle und eine umfang­reiche Kauf­beratung finden Sie im E-Bike-Test der Stiftung Warentest.

3. Finger weg von Tuning-Sätzen fürs E-Bike! Tuning ist bei E-Bikes ein weit verbreitetes Problem. Tuning-Sätze für Pedelecs sind einfach zu bekommen. Sie sorgen dafür, dass der Motor nicht bei Tempo 25, sondern später abschaltet oder dafür, dass der Motor auch läuft, wenn der Radelnde nicht mit tritt. Was sich gut anhört, ist gefähr­lich, unter Umständen richtig teuer und strafbar. Die höhere Geschwindig­keit birgt gleich mehrere Risiken: Auf die permanent hohen Geschwindig­keiten kann das Pedelec tech­nisch mitunter gar nicht ausgerichtet sein. Andere Verkehrs­teilnehmer schätzen Ihre Geschwindig­keit falsch ein. Außerdem sind bei einem Sturz deutlich schwerere Verletzungen möglich. Da man damit in die Elektronik eingreift, entfällt außerdem die Garantie. Viele Anbieter können das Tuning etwa bei der Wartung durch Auslesen erkennen. Nicht selten entziehen sie die Garantie und sperren das getunte Pedelec für die Reparatur in eigenen Werk­stätten. Darüber hinaus gilt ein getuntes E-Bike nicht mehr als Fahr­rad, bräuchte also ein Kenn­zeichen und eine Versicherung. Kommt es zu einem Unfall oder fällt ein getuntes Rad zum Beispiel bei einer Verkehrs­kontrolle auf, wird es richtig bitter: Denn man begeht eine Straftat, Frei­heits­strafen von bis zu einem Jahr sind möglich. Außerdem zahlt die private Haft­pflicht­versicherung in der Regel nicht für entstandene Schäden.

4. Helm tragen Ein Helm ist für alle sinn­voll. Ganz besonders für Menschen ab 45 Jahren, egal, ob sie Rad oder Pedelec fahren. Im Alter sind Gefäße im Gehirn weniger elastisch, hinzu kommen bei vielen blut­verdünnende Medikamente. Beides erhöht beim Sturz das Risiko schwerer Hirn­verletzungen. Empfehlens­werte Helme finden Sie in unserem Fahrradhelm-Test. Für die schnel­leren S-Pedelecs reicht ein normaler Fahr­radhelm nicht – welche Spezialhelme gut sind, steht im Partnertest der S-Pedelec-Helme.

5. Lang­sam an das Fahr­verhalten gewöhnen Ein E-Bike ist kein normales Fahr­rad. Um sich ans Fahr­verhalten heran­zutasten sind organisierte Fahr­sicher­heits­trainings optimal. Bei ihnen werden Gefahrensituationen unter Anleitung geübt. Gibt es bei Ihnen in der Nähe keine organisierten Trainings können Sie aber auch selbst­ständig üben. Probieren Sie doch folgende Übungen auf einem Park­platz aus – sie können den Umgang mit dem Pedelec spielerischer und so oft auch sicherer machen. Fahren Sie eine Strecke so lang­sam wie möglich und schulen Sie so Ihre Balance.

Stellen Sie zwei Gegen­stände, zum Beispiel zwei Flaschen, mit einigen Metern Abstand auf und fahren Sie Achten. Klappt das gut, können Sie die Gegen­stände enger zusammen­stellen und engere Achten fahren.

Wieder­holen Sie diese Übungen mit schweren Pack­taschen am Gepäck­träger.

6. Bremsen trainieren Bremsen ist kinder­leicht, oder? Keineswegs, denn der Bewegungs­ablauf einer Voll­bremsung ist hoch­komplex: Vorder- und Hinterradbremse bedienen, Po nach hinten, vorn das Körpergewicht abstützen, sicher stehen – und das blitz­schnell, aber nicht in Panik. Eine Voll­bremsung bedarf Übung, die aber nur wenige aktiv angehen. Folgende Übung können Sie auf einem Park­platz oder in einem verkehrs­beruhigten Bereich ausprobieren: Markieren Sie mit Klebeband oder Kreide zwei Linien mit wenigen Metern Abstand. Fahren Sie dann mit zügigem Tempo auf die Linien zu. Beginnen Sie den Brems­vorgang bei der ersten Linie und versuchen Sie, bis zur zweiten zum Stehen zu kommen. Wieder­holen Sie das so lange, bis Sie sicher sind. Dann können Sie die Übung mit näher zusammen liegenden Linien wieder­holen. So tasten Sie sich lang­sam an die Voll­bremsung heran und lernen, wie Ihr Fahr­rad reagiert.

7. Umsichtig fahren und sicht­bar machen Fahren Sie umsichtig und gehen Sie stets davon aus, dass andere Verkehrs­teilnehmer Sie nicht oder erst zu spät wahr­nehmen. Auffällige Kleidung hilft insbesondere in der dunklen Jahres­zeit, auf sich aufmerk­sam zu machen. Ganz besonders vorsichtig sollten Sie sein, wenn Sie ein Pedelec haben, auf dem Sie aufrecht und komfortabel sitzen oder wenn Sie ein S-Pedelec fahren: In beiden Fallen ist die Gefahr groß, dass andere Verkehrs­teilnehmer Ihre Geschwindig­keit völlig falsch einschätzen. Das birgt Unfall­gefahr, zum Beispiel wenn diese rechts abbiegen.